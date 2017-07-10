«Томь» уступила «Кубани» в домашнем матче

10 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В минувшую субботу, 8 июля, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 1-го тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» принимала «Кубань», сообщается на сайте томского клуба.

Гости открыли счет на 7-й минуте матча - Владимир Лобкарев воспользовался ошибкой томичей. На 10-й минуте Николай Марков также отправляет мяч в ворота «Томи». Хозяева поля начали отыгрываться уже на 17-й минуте. Александр Соболев головой отправил мяч в ворота «Кубани». Однако на 45-й минуте гости увеличили разрыв в счете - Владимир Обухов реализовал пенальти, а на 63-й минуте Николай Марков оформил дубль, установив окончательный счет.

В результате мат закончился со счето 1:4. Следующий матч томская команда проведет во Владивостоке где встретится с местным «Лучом-Энергией».

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