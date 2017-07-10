Томские инноваторы получат 65 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 10 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Пять наукоемких компаний из Томска стали победителями второй очереди конкурса «Развитие-НТИ», который проводит Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, сообщает региональный инновационный портал.

На конкурс подано 745 заявок со всей России, поддержано 130 проектов. Из 26 заявок, поданных от Томской области, выиграли конкурс пять компаний.

Компания «Монета» выиграла 15 млн рублей в треке HealthNet на разработку спирографа нового типа для телемедицинских приложений.

В направлении AeroNet 15 млн рублей получит «ИндорСофт» на создание беспилотного комплекса для оценки эффективности использования сельскохозяйственных угодий и 20 млн — «Компстар» на разработку решений высокоточной координации полета и посадки группы беспилотных воздушных судов в режиме реального времени.

В направлении TechNet 10 млн рублей выиграла компания «Передовые порошковые технологии» на разработку технологии получения металлопорошковых композиций на основе микро- и наночастиц для оперативного изменения свойств материалов под требования проектируемых конструкций.

Компания «Планарные технологии» создает прототип аппаратуры для организации канала связи с беспилотными мобильными объектами систем «судно-воздух», «судно-берег». Грант для этого проекта в треке MariNet составит 5 миллионов рублей.

Конкурс «Развитие-НТИ» направлен на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) — программы мер по формированию новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

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