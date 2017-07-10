В Томске на Учебной меняют асфальт

10 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

В минувшие выходные в Томске специалисты компании «Кузбассдорстрой» провели фрезерование 70 % улицы и сняли уложенный ранее с дефектами асфальт, сообщает пресс-служба мэрии.

После этого они приступят к укладке выравнивающего слоя.

Накануне главный подрядчик мэрии по ремонту дорог «Спецавтохозяйство» вместе с субподрядными организациями продолжили работу в рамках муниципального контракта. ООО «Братство» разрабатывало дорожное покрытие по ул. Старо-Деповская, ООО «Стрек» - по пр. Комсомольский, ООО «Томская строительная компания» укладывало верхний слой асфальта на въездах в город. САХ разрабатывало покрытие и укладывало асфальт по ул. Смирнова, Алтайская, Пушкина, Стадионная.

Работники ООО «Сибстройнова» укладывали тротуарную плитку на 49 кв. м в пешеходной зоне по ул. Кузнецова и на 52 кв. м монтировали бортовой камень.

Сегодня в работе бригад участки ул. Старо-Деповская, Карташова, Кузнецова, Нахимова, пр. Комсомольский, въезды в город. Всего с начала ремонтной кампании асфальтовое покрытие уложено на 54 тыс. кв. м городских улиц.

В 2017 году на ремонт томских дорог выделено 547 млн рублей, из них 220 млн – федеральное финансирование, 241 млн – средства городского бюджета, 86 млн – трансферт из областной казны. Всего подрядчикам предстоит отремонтировать 30 км томских дорог и тротуаров. Вопрос ремонта дорог в областном центре находится на особом ежедневном контроле мэра Томска Ивана Кляйна. Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и мэр Иван Кляйн акцентируют внимание на качество проводимых работ и эффективное использование выделенных средств. С этой целью регулярно инспектируется ход ремонтной кампании, и в случае выявления недочетов, от подрядчиков требуется оперативное устранение дефектов и качественное выполнение работ.

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