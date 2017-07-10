На томском «Празднике кузнеца» пройдет Чемпионат бороды и усов

10 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Администрация Томского района

В Томской области впервые пройдет Чемпионат бороды и усов. Соревнования состоятся в рамках VI Межрегионального фестиваля-конкурса «Праздник кузнеца» 22 июля, сообщают в администрации Томского района.

«Издревле борода для кузнеца играла очень важную роль в его ремесле: она помогала мастеру узнать, готов ли металл к ковке. Раскаленную поковку подносили к бороде, и если волоски начинали плавиться, а борода трещать, то материал готов к дальнейшей работе», - рассказывает начальник отдела культуры Администрации Томского района Светлана Егорова.

На «Празднике кузнеца» участников Чемпионата не будут заставлять измерять температуру металла, а предложат посоревноваться в нескольких номинациях:

Усы (естественные и стилизованные) - усы с бородой или без, должны быть уложены с использованием укладочных средств, но не приспособлений (невидимок, проволоки и т.д.);

Щетина - естественная или оформленная щетина до 1 см;

Борода Фристайл - борода любой длины, в том числе с использованием укладочных средств и любых приспособлений;

Борода до 5 см - естественная борода до 5 см. Использование укладочных средств и приспособлений не допускается;

Борода свыше 5 см - естественная борода свыше 5 см. Использование укладочных средств и приспособлений не допускается.

Для тех, у кого по естественным причинам не получается отпустить бороду, будет работать шуточная номинация «Борода-подделка».

Принять участие в Чемпионате может любой желающий, необходимо зарегистрироваться в группе ВКонтакте. Победители Чемпионата бороды и усов Томской области получат призы от организаторов конкурса.

Напоминаем, что VI Межрегиональный фестиваль-конкурс «Праздник кузнеца» пройдет 22 июля в селе Семилужки Томского района. Начало в 12:00.

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