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На томском «Празднике кузнеца» пройдет Чемпионат бороды и усов

Томские новости, Конкурсы и акции, Праздник кузнеца борода усы барбершоп На томском «Празднике кузнеца» пройдет Чемпионат бороды и усов

В Томской области впервые пройдет Чемпионат бороды и усов. Соревнования состоятся в рамках VI Межрегионального фестиваля-конкурса «Праздник кузнеца» 22 июля, сообщают в администрации Томского района.

«Издревле борода для кузнеца играла очень важную роль в его ремесле: она помогала мастеру узнать, готов ли металл к ковке. Раскаленную поковку подносили к бороде, и если волоски начинали плавиться, а борода трещать, то материал готов к дальнейшей работе», - рассказывает начальник отдела культуры Администрации Томского района Светлана Егорова.

На «Празднике кузнеца» участников Чемпионата не будут заставлять измерять температуру металла, а предложат посоревноваться в нескольких номинациях:

Принять участие в Чемпионате может любой желающий, необходимо зарегистрироваться в группе ВКонтакте. Победители Чемпионата бороды и усов Томской области получат призы от организаторов конкурса.

Напоминаем, что VI Межрегиональный фестиваль-конкурс «Праздник кузнеца» пройдет 22 июля в селе Семилужки Томского района. Начало в 12:00.

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