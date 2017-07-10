Ученые из ТГУ совместно с итальянским экспертом исследуют бактерии-колонизаторы

10 июля 2017 / Томский Обзор

Эксперт Национального исследовательского совета Италии Стефано Вентура совместно с учеными Томского государственного университета проводит на стации «Актру» исследования бактерий, которые заселяют территорию после отступания ледников.

Как сообщает пресс-служба томского вуза, работа выполняться в рамках международной программы исследований и мониторинга в Арктике INTERACT 2.

– Мы изучаем территории, освободившиеся от ледника. Идет колонизация этих территорий живыми организмами, растениями. В том числе и микробами. То, как эту территорию заселяют бактерии, еще никто не изучал, а Стефано Вентура – высококлассный специалист в этой области. Эта работа позволит нам выйти на новый уровень, – говорит директор центра «БиоКлимЛанд» Сергей Кирпотин.

В результате отступления ледников обнажаются пустые участки земной поверхности. Первыми их заселяют бактерии, они насыщают почву органикой и азотом, подготавливая ее для заселения растениями. В России изучением таких бактерий еще никто не занимался, поэтому проект, реализуемый на станции «Актру», является пионерным.

Исследования проходят в рамках летней школы по изучению арктических и альпийских территорий в условиях быстро меняющегося климата. В работе принимают участие магистранты программы «Изучение Сибири и Арктики» и другие «летнешкольники».

– Программа школы включает разнообразные комплексные экскурсии и исследования. «Школьники» разобьются на малые группы и будут участвовать в реальных исследовательских проектах, – отмечает Сергей Кирпотин.

В летней школе также принимают участие профессор ТГУ и Университета Шефилда Терри Каллаган, секретарь сети SCANNET/INTERACT Маргарита Йохансон и другие российские и зарубежные исследователи.

– Есть множество причин, почему люди присоединяются к нам, к этой летней школе. Это возможность получить уникальный опыт в этой местности, узнать много нового. Кроме того, есть множество различных объектов для изучения, которые сложно найти вместе на другой территории, – считает Терри Каллаган.

На станции «Актру» (Горный Алтай) более 50 лет ведутся изыскания в области гляциологии, гидрологии, метеорологии, геоморфологии, ботаники, зоологии, почвоведения и других наук. Первая Международная летняя школа по проблемам климата прошла на «Актру» в июле 2011 года. В ней приняли участие ученые из 9 стран. После первого удачного опыта было решено сделать летнюю школу регулярной. Станция «Актру» входит в международную сеть полярных и высокогорных исследований INTERACT, идеологом которой является профессор Терри Каллаган, член Шведской академии наук, научный консультант центра превосходства «БиоКлимЛанд» ТГУ.

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