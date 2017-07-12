Ростехнадзор временно запретил Томскнефти эксплуатировать ряд промысловых трубопроводов

12 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Ростехнадзор в ходе серии внеплановых проверок ОАО «Томскнефть» ВНК» предписал не осуществлять эксплуатацию нескольких промысловых трубопроводов без получения официального разрешения на их ввод в эксплуатацию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

Проверки ведомство проводило в июне на Лугинецком, Карайском и Данеберговском месторождениях в Томской области. Во всех случаях речь идет о выкидных трубопроводах, по которым продукт добычи транспортируется от устья скважины до замерной установки.

Срок исполнения предписаний установлен до 22 сентября 2017 года.

Кроме того, в материалах Генпрокуратуры РФ сообщается, что в июне другое ведомство — Росприроднадзор — предписало «Томскнефти» к октябрю 2020 года устранить последствия разлива нефтесодержащей жидкости в почву на Советском месторождении в Александровском районе Томской области. Разлив произошел при эксплуатации нефтесборного коллектора и выкидной линии вблизи скважины 221.

В пресс-службе «Томскнефти» «Интерфаксу» уточнили, что после обнаружения были приняты все меры для ликвидации разлива 20 кг нефтесодержащей жидкости.

«Аварийные службы предприятия оперативно провели герметизацию участка трубопровода, проведено обвалование участка и вывезен загрязненный грунт», — сказал сотрудник пресс-службы.

ОАО «Томскнефть» ВНК» является владельцем 25 лицензий на добычу нефти и газа на месторождениях Томской области, 7 лицензий на право пользования недрами в ХМАО. Кроме того, «Томскнефть» является агентом по разработке двух лицензионных участков ОАО «НК «Роснефть».

«Томскнефтью» на паритетных началах владеют «Роснефть» и ПАО «Газпром нефть».

Тэги/темы: