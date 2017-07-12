Томские леса будут обрабатывать от шелкопряда с середины августа

Томский Обзор / Фото: 12 июля 2017 // Фото: Rsn.tomsk.ru

Обработка очагов сибирского шелкопряда в томских лесах продолжится с середины августа. Такое решение приняла рабочая группа по организации и контролю за выполнением мероприятий по борьбе с сибирским шелкопрядом при департаменте лесного хозяйства Томской области.

Как передает пресс-служба обладминистрации, по результатам летних обследований очаги сибирского шелкопряда зафиксированы в 11 лесничествах региона на площади 126,7 тыс. га.

Сейчас областной департамент лесного хозяйства приступил к формированию «дорожной карты» по уничтожению и подавлению численности сибирского шелкопряда. Обработка очагов вредителя продолжится после 15 августа, когда гусеницы поднимутся в кроны деревьев. Именно в этот период обработка дает наибольший эффект.

«Основные и самые крупные очаги сибирского шелкопряда специалисты устранили в ходе весенних работ, эффективность обработки превысила 90 процентов. Очаги, обнаруженные в результате летних исследований, — ожидаемая закономерность, но справиться с ними будет уже легче», — подчеркнул начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич.

Он также отметил, что средства на проведение заключительных в этом сезоне мероприятий по ликвидации шелкопряда были предусмотрены изначально.

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