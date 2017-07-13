Горячая вода вернулась почти в 1200 томских многоквартирников

13 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Подача горячего водоснабжения возобновлена в 1190 многоквартирных домах Томска. В работе ресурсоснабжающей организации находится 1031 дом, с задержкой срока подачи горячей воды – 115 многоквартирников, сообщает пресс-служба мэрии.

Накануне на комиссии по подготовке города к отопительному сезону мэр Иван Кляйн потребовал оперативного устранения аварийных ситуаций на теплосетях и информирование населения о причинах отсутствия воды.

«Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании и ТСЖ должны доносить до населения актуальную информацию о сроках подачи горячей воды, в случае отклонений от заявленных дат – сообщать о причинах. По возможности нужно сокращать сроки отключения горячей воды. В прошлом году в некоторых районах города нам это удалось. В этом году мы также постараемся провести работы быстро и качественно, чтобы, где это будет возможно, вернуть горячую воду ранее установленных сроков. Ремонтная кампания на теплосетях должна быть завершена до 1 сентября», - отметил глава города.

В это же время градоначальник напомнил о последовательности выполнения работ - ремонт улично-дорожной сети должен стать следующим этапом по завершению ремонта на сетях.

Как рассказал генеральный директор ОАО «Томск РТС» Сергей Панасюк в ходе работы комиссии, сегодня компания обслуживает 634 км тепловых сетей, к которым подключены 2765 многоквартирных домов. Сегодня в ремонт выведены 449 км теплосетей (71% всех сетей), из них 263 км теплосетей уже отремонтировано. С начала ремонтной кампании по итогам гидравлических испытаний было выявлено 865 повреждений, из них в работе сегодня 208. В нынешнем сезоне специалисты компании отремонтировали 9 локальных котельных, сегодня в работе котельные по ул. Севастопольская и Октябрьская, 71 и Путевая, 1 в селе Тимирязевское.

Для оперативного выполнения поручения мэра Томска Ивана Кляйна ресурсоснабжающая организация увеличила количество задействованной техники и ремонтных бригад.

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