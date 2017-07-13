Музыкальные таланты из Томска примут участие в фестивале Кустурицы «Большой»

13 июля 2017 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Четыре талантливых молодых исполнительницы из Томска примут участие в пятом музыкальном фестивале «Большой».

Фестиваль в этно-селе Мечавник, расположенном в национальном парке «Мокра гора» (Сербия) был учрежден режиссером Эмиром Кустурицей в 2013 году. С момента основания событие проводится при поддержке «Газпром нефти».

На фестивале выступят вокалистки из Томска Амалия Исмаилова, Наталья Кожеурова и Валерия Тиунова. Еще одна участница, Александра Ковалёва, примет участие в «Большом» во второй раз - два года назад 12-летняя пианистка уже выступала в Мечавнике.

В этом году фестиваль русской музыки в Сербии пройдет с 13 по 15 июля. Одной из его главных тем станут преемственность и взаимосвязь музыкальных традиций. За главные призы — Золотую, Серебряную и Бронзовую матрешки — будут состязаться более 60 участников из России, Республики Сербской и Сербии. Участники разбиты на две возрастные группы: 13 — 17 лет и 18 — 25 лет. Россию представит 21 участник из семи городов: Томска, Омска, Санкт-Петербурга, Тюмени, Оренбурга, Ханты-Мансийска и Муравленко.

Не случайно все российские участники — талантливые музыканты из городов присутствия «Газпром нефти». Компания поддерживает «Большой» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города», отмечая важность вложений именно в культурную сферу регионов. Для большинства музыкантов и участие, и тем более, победа в фестивале — мощная карьерная ступенька и возможность обрести связи в музыкальном мире. Кроме того, это обмен опытом с молодыми коллегами, обратная связь от мастеров сцены и заряд вдохновения.

«Фестиваль русской музыки „Большой“ — заметное событие культурной жизни Сербии и один из самых крупных культурных проектов программы социальных инвестиций „Газпром нефти“ в стране. Оригинальный формат и участие звезд классической музыки способствуют развитию музыкальных, духовных и человеческих связей между Сербией и Россией, формирует единое социокультурное пространство двух стран», — отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль.

Победителей определит авторитетное жюри, в состав которого войдут профессор Зоран Комадина и известный пианист, народный артист России Юрий Розум. Гостями фестиваля станут виолончелист Юстус Гримм, скрипачка Татьяна Самуил, меццо-сопрано Милияна Николич. Также на «Большом состоится мировая премьера — выступление фортепианного квинтета, который был создан специально для участия в фестивале скрипачом-виртуозом Романом Симовичем, концертмейстером знаменитого Лондонского оркестра.

Также звезды музыкальной сцены проведут мастер-классы для молодых исполнителей. Впервые в истории фестиваля состоится «Диалог талантов»: участники «Большого» из Сербии и Белоруссии вне конкурса представят специально подготовленные музыкальные произведения.

Мечавник, где проходит фестиваль, имеет второе название — Древенград. Он находится на высоте 1600 метров над уровнем моря в горном районе Златибор. Эта этно-деревня была построена в 2004 году для съёмок фильма Эмира Кустурицы «Жизнь как чудо» рядом со станцией узкоколейной железной дороги, которая когда-то соединяла Белград и Дубровник.

В деревне — полсотни домов. Все площади, улицы и здания названы в честь людей, которых Кустурица лично считает значимыми: например, площадь Николы Теслы, улица Новака Джоковича, улица Марадоны, улица Андрея Тарковского, здание кинотеатра Стенли Кубрика, площадь Никиты Михалкова, дом Достоевского и другие.

В Дрвенграде расположены библиотека, художественная галерея, кинотеатр, церковь Св. Саввы, ресторан, кондитерская, сувенирный магазин и основной дом с кинозалом, гостиной, гостевой комнатой, бассейном, тренажерным залом, сауной и отдельными комнатами для семьи Кустурицы.

Музыкальный фестиваль русской музыки «Большой» под кураторством режиссера Эмира Кустурицы проводится с 2013 года. Основной идеей фестиваля является поддержка молодых талантов из музыкальных школ и академий Сербии, а также молодых талантов из различных регионов России. Каждый год фестиваль «Большой» собирает около пяти тысяч зрителей. Среди артистов, выступавших на фестивале в Дрвенграде, — знаменитые российские и сербские музыканты: Денис Мацуев, Юрий Розум, Неманья Радулович, Алена Баева.

Тэги/темы: