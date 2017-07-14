На севере Томской области ожидают дожди с грозами и градом

Томский Обзор / Фото: 14 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 15 июля, местами по крайнему северу Томской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Днем местами по крайнему северу области ожидаются сильные дожди, возможен град, грозы, усиление ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза жителей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий различного характера. В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Возможно подтопление низких участков местности, подвальных помещений, нарушение работы транспорта. Мокрое дорожное полотно способно спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

Также ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. На улице же лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и различных конструкций, способных рухнуть, а также не стоять под балконами.

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