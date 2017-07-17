«Томь» на выезде уступила «Лучу-Энергии»

17 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В минувшую субботу, 15 июля, во Владивостоке прошел матч второго тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ 2017–2018 в рамках которого местный ФК «Луч-Энергия» принимал «Томь».

Как сообщается на сайте томской команды, хозяева поля открыли счет на 23 минуте, автором гола стал Андрей Мязин. На 47-й минуте Амир Бажев увеличил разрыв в счете. Затем, на 78-й минуте, Руслан Гордиенко на дальней штанге замкнул передачу и отправил мяч в пустые ворота. В результате матч закончился со счетом 3:0.

Следующий матч томская команда проведет на своем поле 22 июля, где встретится с нижегородским «Олимпийцем».

Тэги/темы: