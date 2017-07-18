Шашлык от Межениновской птицефабрики вошел в число лучших товаров Томской области

18 июля 2017 / Партнерский материал

Продукция Межениновской птицефабрики вошла в число победителей XX регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» — 2017.

Одним из лауреатов конкурса стал шашлык «Деликатесный». Полуфабрикат из красного мяса в новой удобной упаковке дой-пак, который появился на полках магазинов этим летом, получил максимальный балл по результатам дегустационной оценки конкурса.

Всего на конкурс было представлено 24 наименования товаров и услуг от 14 томских предприятий. Помимо шашлыка в число лауреатов в номинации конкурса «Продовольственные товары» вошли и еще три вида продукции ООО «Межениновская птицефабрика»: сосиски вареные «Малышок», пельмени «Столичные» и колбаса полукопченая «Ветчинно-рубленная».

Продукции птицефабрики, получившей звание лауреата, присвоен почетный знак «Сибирское качество — Лучший товар/услуга Томской области 2017».

«Стабильное качество продукции — это то, к чему стремится любое современное предприятие. Важно не только завоевать доверие потребителей, но и сохранить его, а в существующих условиях жесткой конкуренции сделать это не так просто. Победа в конкурсе „Лучшие товары Томской области“ в очередной раз доказывает, что у нас все получается», — отмечает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Виталий Пивоваров.

XX конкурс «Лучшие товары и услуги Томской области» проходил в этом году под девизом «Выбирай лучшее!». Конкурс является региональным этапом федеральной программы «100 лучших товаров России» и проводится в шести номинациях.

Тэги/темы: