В Томске стартуют продажи обновленного лифтбека ŠKODA RAPID

21 июля 2017 / Партнерский материал

На этой неделе в официальных дилерских центрах марки ŠKODA стартуют продажи обновленного лифтбека ŠKODA RAPID. Презентация модели в Томске состоится 22 июля в салоне официального дилера ŠKODA «ТомскЕвроАвто».

Клиенты марки смогут познакомиться с автомобилем в салонах официальных дилеров, записаться на тест-драйв и совершить покупку на специальных условиях по новой кредитной программе c платежом 7 499* рублей в месяц.

Обновленный ŠKODA RAPID отличается обновленным дизайном, головной оптикой, расширенным оснащением, современными мультимедийными системами и системами безопасности, а также яркой палитрой цветов. В списке новых опций модели — передние датчики парковки, биксеноновые фары с автоматическим управлением дальним светом, два разъема USB для пассажиров заднего ряда и многое другое. Информационно-развлекательная система Swing с увеличенной диагональю 6,5 дюймов и навигационная система Amundsen поддерживают функцию Smartlink для интеграции мультимедиа со смартфонами. Также для обновленного RAPID предлагается шесть подушек безопасности, система стабилизации курсовой устойчивости ESC, опциональные датчик усталости водителя и система бесключевого доступа KESSY.

На выбор клиентам доступна линейка из трех бензиновых двигателей мощностью от 90 до 125 л.с. Базовым агрегатом является бензиновый четырехцилиндровый атмосферный двигатель 1.6 MPI мощностью 90 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Более мощный вариант — 1.6 MPI мощностью 110 л.с. оснащается 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Топовым в линейке является турбированный мотор 1.4 TSI мощностью 125 л.с., который сочетается с роботизированной трансмиссией DSG-7.

Базовая стоимость автомобиля в комплектации Entry составляет 604 тыс. рублей.

Производство полного цикла (CKD) обновленного ŠKODA RAPID было запущено в июне 2017 года на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге. Готовые детали и компоненты автомобиля, поступающие на производственную площадку, на месте проходят процессы сварки, двойной грунтовки, покраски, антикоррозийной обработки горячим воском и фирменным составом концерна Volkswagen. Здесь же происходит окончательная сборка модели, которая предполагает установку двигателя, коробки передач, вклейку стекол, монтаж сидений и ряд других операций. С 2015 года на моторном заводе в Калуге производятся бензиновые двигатели 1.6 MPI, которые предлагаются для всех моделей ŠKODA российской

сборки, в том числе и для обновленного ŠKODA RAPID.

Презентация модели состоится 22 июля в 12:00 в салоне «ТомскЕвроАвто» (ул. Смирнова, 9, стр. 1). Чтобы получить приглашение и возможность участвовать в конкурсах, необходимо оставить заявку на сайте euroauto.tom.ru.

Компания «ТомскЕвроАвто» — Официальный дилер ŠKODA в Томске.

Адрес салона: Томск, ул. Смирнова, 9, стр. 1.

Телефон: +7 (3822) 78-00-78.

Сайт: euroauto.tom.ru

*Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 7 499 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее – «Банк») «SKODA Octavia, Rapid, Yeti Simply Clever» на покупку нового автомобиля SKODA Rapid с расчетной розничной ценой 660 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 198 000 рублей (30% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 264 000 рублей (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 13,20% годовых при предоставлении полного пакета документов или двух документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки.

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