В Томске научили беспилотник ориентироваться в неизвестном пространстве

Томский Обзор / Фото: 19 июля 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Разработчики компании «Сибирские Информационные Системы» (бренд NTR Lab), резидента особой экономической зоны «Томск», одними из первых в мире решили задачу навигации беспилотника в закрытом темном помещении, где нет связи, сообщает региональный инновационный портал.

«Нашим партнерам из Голландии потребовалось создать дрон для обследования нефтехранилищ. По закону, раз в пять лет их необходимо проверять на целостность и неизменность геометрической формы. Для этого хранилище опустошается, потом люди в противогазах (даже после выжигания дышать без защиты там нельзя) строят леса, а затем специалисты с фонариками и фотоаппаратами осматривают стены сантиметр за сантиметром. Используя беспилотник, можно выполнить полную съемку, построить трехмерную модель и оценить состояние резервуара, почти не заходя в него», — рассказывает директор компании «Сибирские информационные системы» Николай Михайловский.

Проблема заключается в том, что внутри нефтехранилища не работают компас, ГЛОНАСС, GPS, — то есть обычный дрон ориентироваться там не сможет. Проводное управление слишком ненадежно: шнур может зацепиться за конструкции, и аппарат ценой в несколько тысяч долларов пострадает. Радиосигнал в закрытом пространстве нестабилен, поэтому радиоуправление также сопряжено с риском повреждения беспилотника, а коптер, способный выдержать удар о стену или пол, стоит порядка 25 тысяч евро. Наконец, есть дроны, которые умеют ориентироваться в конкретном помещении по заложенной в них карте пространства, но в незнакомых условиях они летать уже не смогут.

Технология, разработанная в Томске, не требует предварительной подготовки карты. Гексакоптер (дрон с шестью винтами) оснащен множеством сенсоров, которые помогают определять местонахождение, наклон, высоту и другие важные для полета параметры.

«Есть стандартные сенсоры — гироскоп и акселерометр, есть ультразвуковые — как у летучей мыши, есть лазерные дальномеры. Специальные алгоритмы позволяют по собранной информации идентифицировать положение в пространстве и управлять движением. Дрон запускается с пульта, а потом, поднимаясь, летает самостоятельно», — перечисляет Николай Михайловский.

Сейчас разработчики испытывают аппарат в нефтехранилищах «Томской заправочной компании». Беспилотник компании «Сибирские информационные системы» уже летал в емкости объемом две тысячи кубических метров, которая не использовалась 20 лет, а сейчас вновь готовится к заполнению.

«Интерес к тому, что мы делаем, очень высок, нас зовут попробовать летать в таких помещениях и условиях, которые изначально не предполагались. Если же говорить о глобальном видении, то система навигации в помещении найдет применение для решения самых разных задач — даже если дрон просто доставляет почту или пиццу, он должен уметь залетать в здание и ориентироваться в нем», — говорит руководитель проекта Александр Евдокимов.

Следующий шаг в работе над системой — подключение нейронных сетей. С их помощью будут решаться две задачи: навигация на основе видеоизображения в помещении, где чуть более светло, чем в нефтехранилище: так можно прокладывать путь, например, в сложно устроенном складе. Вторая задача — классификация фотографий, сделанных в темном резервуаре. По плану разработчиков, подключение нейронных сетей произойдет уже осенью.

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