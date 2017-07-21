Томич зарезал знакомого и завернул его тело в ковер
21 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Pixabay.com
Томские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в одном из городских общежитий, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел в ночь на 20 июля. В ходе ссоры со своим знакомым, возникшей во время совместного употребления алкоголя, подозреваемый несколько раз ударил жертву ножом. Удары пришлись в область шеи и груди. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.
Убийца попытался скрыть следы преступления. Он завернул тело убитого в ковер и спустил на первый этаж общежития.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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