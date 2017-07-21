«Бука» выпустит игру от томских разработчиков

21 июля 2017 / Томский Обзор

Компания «Бука», один из крупнейших издателей игр в России, выпустит приключенческий экшен «Structure» от томских разработчиков.

Игру, которую разрабатывают уже около двух лет, анонсировали в июле 2016 года. В этом году «Бука» познакомила людей с игрой на VK Fest, проходившем в Санкт-Петербурге 15-16 июля. Игра еще не получила возрастной рейтинг.

По сюжету, люди израсходовав ресурсы Земли, отправили на поиски новых планет разумных роботов. Но они взбунтовались, превратив планету XS-1271 в свой техногенный мир, уничтожая биосферу. И только один робот остался верен людям. Игроку предстоит выяснить причину гибели экосистемы на планете.

Extent5 Studio – небольшая независимая команда разработчиков игр. Ребята занимались играми и до этого, но «выстрелила» именно «Structure», представленная на White Nights Conference (международная конференция для игровой индустрии). Сейчас проектом занимаются четыре человека.

Интересно, что на DevGAMM (самая большая конференция для разработчиков игр в СНГ) в «Structure» можно было поиграть сразу в двух версиях: с обычного геймпада и при помощи Tobii Eye Tracker, который отслеживает движения глаз игрока.

Игра будет доступна в магазине игр Steam. Также купить ее можно будет у торговой площадки игровой студии Gog. Разработчики надеются, что игра будет выпущена до конца года.

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