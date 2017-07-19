«Томскнефть» строит шламонакопитель на Советском месторождении

19 июля 2017 / Пресс-служба ОАО «Томскнефть» ВНК

На Советском месторождении в двух километрах от ЦТП развернуто строительство площадки для накопления и утилизации бурового шлама. Шламонакопитель включен в целевую экологическую программу ОАО «Томскнефти».

Ранее шлам являлся собственностью буровых компаний: они сами должны были вывозить его на утилизацию. С нынешнего года этим вопросом занимаются специалисты «Томскнефти».

На площадке смонтированы эстакады под кабели, практически готовы склад под химреагенты, навес для спецтехники, основа под автомобильные весы. Пока сдана только первая карта для приема отходов. Сейчас к ней прокладывают проезд из железобетонных плит.

Со временем здесь возведут три приемные карты, три — для утилизации отходов и еще одну для хранения торфа. Шлам будут не «хоронить», а перерабатывать в безопасный продукт — техногрунт, который можно использовать для отсыпки кустов и дорог.

Каждая из трех карт для накопления отходов рассчитана на прием до четырех тысяч кубических метров выбуренной породы. Полигон «Томскнефти» будет одним из самых крупных на севере.

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