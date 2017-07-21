Томские студенты выступят в мировом финале RoboCup в Японии

21 июля 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Команда Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники — победитель национального этапа RoboCup Russia Open 2017 — выступит в мировом финале RoboCup, который пройдет в Нагое (Япония) 27-31 июля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Студенты факультета вычислительных систем — команда KSUP — будут соревноваться в лиге RoboCup Junior CoSpace (создание универсального софта для виртуального и реального робота), которая относительно недавно появилась и активно продвигается на соревнованиях RoboCup», — сообщил руководитель лаборатории робототехники и искусственного интеллекта ТУСУР, ответственный секретарь российского национального комитета RoboCup Евгений Шандаров.

Кроме команды ТУСУР, томичи выступят в лиге RoboCup Junior Rescue Line (роботов-спасателей) — соревноваться в мировом финале будут представители Томского физико-технического лицея.

Всего, по словам Евгения Шандарова, в Японию, согласно выделенным России квотам, отправятся восемь команд – призеров национального этапа RoboCup Russia Open 2017, который состоялся в рамках четвертого форума молодых ученых U-NOVUS в Томске.

«Помимо томских, это команды из Санкт-Петербурга, Красноярска, Екатеринбурга. Они выступят в лиге Junior по дисциплинам: футбол роботов, роботы-спасатели, театрализованные представления с роботами, CoSpace Rescue и Rescue Maze», — пояснил руководитель Евгений Шандаров.

Участие студенческой команды ТУСУР во взрослой лиге футбола антропоморфных (человекоподобных) роботов RoboCup Humanoid KidSize Soccer запланировано в рамках первого чемпионата Super Regional RoboСup Asia-Pacific 2017 (Азиатско-Тихоокеанского региона), который состоится в декабре 2017 года в Бангкоке (Таиланд). России на первый чемпионат АТР выделена квота в количестве 27 команд.

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