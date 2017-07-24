Томские хирурги спасли новорожденную девочку, удалив опухоль

Томский Обзор / Фото: 24 июля 2017 // Фото: Владимир Дударев

Пластические хирурги Томской областной клинической больницы вместе с детским хирургом областного перинатального центра удалили опухоль с лица маленькой пациентки, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Врачи столкнулись с редкой патологией — девочка родилась с кавернозной гемангиомой в области левой щеки размером около одного сантиметра. По мере роста ребенка увеличивалось и новообразование. За месяц новообразование сильно увеличилось, стало занимать около половины лица ребенка и угрожать его жизни: могло начаться эрозивное кровотечение, а прогрессивно увеличивающий объем — передавить дыхательные пути, сосуды и другие органы лица и шеи.

«Консилиум принял решение о срочной операции. Нам удалось не только найти питающий опухоль сосуд, но и удалить все новообразование. Операция продолжалась меньше двух часов, и теперь жизни ребенка ничего не угрожает», — рассказал заведующий отделением реконструктивно-пластической хирургии ОКБ Александр Цуканов.



Отделение реконструктивной и пластической хирургии было открыто в 2014 году в структуре Томской ОКБ. В нем выполняется весь спектр операций — от пластики глазной щели до реплантации конечностей. Хирурги отделения в 2016 году выполнили около 1300 операций, что на 20 % больше, чем годом ранее. Совместно с Томским областным перинатальным центром специалисты отделения реализовали проект по лечению новорожденных детей с расщелинами губы и неба.

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