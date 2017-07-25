Международный роуминг стал в два раза популярнее у B2B-абонентов «МегаФона»

25 июля 2017 / Сибирский филиал ПАО «МегаФон»

По сравнению с летом 2016 года корпоративные клиенты Сибирского филиала «МегаФона» стали на 20% чаще выезжать в другие страны и в два раза больше пользоваться услугами мобильного Интернета.

Количество B2B-абонентов Сибирского «МегаФона», побывавших за границей с начала лета, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 20%. При этом самую большую динамику показали Томская и Кемеровская области, где рост бизнес-роумеров составил 50% и 45% соответственно.

«Лидерство Томской и Кемеровской областей закономерно — это регионы с большой долей добывающей и обрабатывавшей промышленности, крупным бизнесом. В прошлом году в Томской области мы запустили проект „Нефтегаз“, обеспечив покрытие сети в нефтедобывающих районах на севере региона. Сейчас нашими клиентами являются крупные нефте- и газодобывающие компании, сотрудники которых часто выбирают для отдыха зарубежные курорты», — отметил директор по развитию корпоративного бизнеса Сибирского «МегаФон» Максим Скворцов.

Если количество выезжающих за рубеж абонентов увеличилось на 20%, то объем загружаемого трафика бизнес-пользователями за год вырос двукратно. Больше всего мобильным интернетом бизнес-абоненты «МегаФона» предпочли пользоваться в Испании, Турции, Италии, Казахстане и Китае. На эти пять стран пришлось более 50% всего трафика B2B-клиентов Сибирского «МегаФона». При этом самым качающим абонентом в июне и июле стал пользователь из Томской области, загрузивший во время пребывания в Турции 1,7 ГБ данных.

«С началом летнего сезона 2017 года наши абоненты получили возможность практически неограниченно пользоваться мобильным интернетом в 43-х странах за фиксированную абонентскую плату. Теперь B2B-клиенты могут позволить себе чаще выходить в Глобальную сеть как по личным, так и деловым вопросам даже вдали от дома», — добавил Максим Скворцов.

Наибольшей популярностью у выезжающих за рубеж бизнес-пользователей пользуются смартфоны Apple, которые составляют 43% от общего числа смартфонов. При этом на долю «айфонов» приходится 70% всего интернет-трафика в роуминге. Самой популярной моделью в международных поездках стал Apple iPhone 6.

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