Сегодня томичей научат кататься на скейтбордах и расскажут об интуитивном рисовании

Томский Обзор / Фото: 26 июля 2017 // Фото: Tsu.ru

Сегодня, 26 июля, в Университетской роще Томского госуниверситета начинается ежегодный фестиваль «Я в ТГУ», сообщает пресс-служба вуза.

В этом году темой фестиваля стала молодежная уличная культура. В программе праздника будут открытые лекции, мастер-классы, концерты и показательные выступления. В последний день в рощу привезут даже 30 тонн снега для выступления сноубордистов.

«Первый день фестиваля обещает быть очень творческим и интересным не только для молодежи – абитуриентов и студентов, но и для более взрослых гостей ТГУ. «Я в ТГУ» – это не только возможность хорошо провести время, но и лучше узнать один из лучших вузов страны», – говорит Евгений Павлов, начальник Управления нового набора, ответственный секретарь приемной комиссии.

Сегодня гостей фестиваля ожидают:

17:00–18:00 – открытая лекция на тему «История одного обмана» от бизнес-тренера Валерия Кошелева;

17:00–18:00 – презентация уникальной методики интуитивного рисования от художника-экспериментатора;

17:00–19:00 – химическое шоу от «Лаборатории профессора Пробиркина»;

17:00–21:00 – чемпионат по интерактивному футболу FIFA-2017 от Томской областной киберспортивной лиги;

17:00–21:00 – вечер настольных игр;

17:00–21:00 – скейтборд-party, показательные выступления и обучение катанию на скейтбордах;

18:00–19:00 – лекция «Кроссфит – спорт будущего» от Артема Мацака (зал Planka);

18:00–19:00 – концерт Юлия Буркина и группы «Оzколки»;

19:00–21:00 – Univer Music Festival – летняя версия Open Air фестиваля электронной танцевальной музыки.

Площадка откроется в 17.00 и будет работать по вечерам 26, 27, 28 и 31 июля. С полным расписанием всех дней фестиваля можно ознакомиться здесь.

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