ТГУ поможет шведским ученым изучить воздействие углерода на климат

Томский госуниверситет поможет ученым Лундского университета развивать международную сеть по изучению влияния углеродного баланса на климат (ICOS). В проект войдут партнеры ТГУ по сибирской сети SecNET, сообщает пресс-служба вуза.

Новый консорциум формируется для получения гранта от Шведской академии наук для изучения изменений климата и баланса углерода в атмосфере. Около 30 лет такими исследованиями занимается Центр Лундского университета по изучению взаимодействий углеродного баланса и климата (LUCCI, Lund University Centre for studies of Carbon Cycle and Climate Interactions). Профессора университета Андрес Линдрот и Янне Ринне посетили исследовательскую станцию ТГУ «Кайбасово» (Томская область), где провели первичные наблюдения.

Подробные знания о том, как климат и деятельность человека влияют на источники и поглотители парниковых газов, нужны для принятия обоснованных и эффективных решений, необходимых для борьбы с изменением климата, отмечают исследователи.

«Шведские ученые изучают процессы накопления в воздухе углекислого газа, что влияет на увеличение этого количества и на уменьшение, за счет каких объектов и на каких территориях возникает дисбаланс. Точками сбора такой информации покрыта вся Европа и часть американского континента, самые восточные точки находятся в Чехии и Польше. Россия, Сибирь остаются неохваченными, однако такая огромная территория влияет на баланс углерода в северном полушарии, и это надо изучать комплексно», — говорит директор Центра международного научного сотрудничества ТГУ Ольга Шадуйко.

Для сбора информации зарубежные ученые используют собственное высотное оборудование, а также вышки телестанций, на которые крепят небольшие датчики по определению количества углерода в атмосфере. Сейчас ТГУ ведет переговоры с компаниями, которые могут предоставить дополнительные вышки. К исследованиям университет планируют привлечь своих партнеров по сети SecNET — исследователей из Барнаула, Якутска.

«Шведы обратились к нам за помощью, потому что у нас с ними уже существуют как профессиональные, так и дружеские контакты, они знакомы с нашими учеными, им нравится их заинтересованность и упорство в работе, а также наличие в ТГУ перспективных аспирантов и молодых ученых, — отмечает Ольга Шадуйко. — Коллеги из Лунда также отметили, что очень важно создавать наиболее благоприятные условия для исследователей на станциях. И здесь „Кайбасово“ находится в числе первых, где ученым оказывают полный комплекс услуг и научное сопровождение».

Сибирская сеть по изучению изменений окружающей среды SecNet объединяет ученых из разных международных исследовательских центров, которые совместно исследуют влияние человека на экологию Сибири и Арктики, чтобы спрогнозировать негативные последствия такого воздействия. Планируется, что знания, которые станут доступны благодаря коллаборации различных исследовательских центров, будут применяться для адаптации населения Земли к последствиям изменения климата. Партнерами сети являются крупные междисциплинарные исследовательские центры: BioClimLand ТГУ, Canadian Mountains, USA NEON и Arctic INTERACT.

