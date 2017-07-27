Завтра в Томской области ожидается очень сильный дождь, ветер, град и грозы

Томский Обзор / Фото: 27 июля 2017 // Фото: Pixabay.com

В пятницу, 28 июля, в Томской ожидаются ливневые дожди и шквалистый ветер, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«28 июля в регионе возможны местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах град», — говорится в сообщении.

Тем временем по прогнозам синоптиков в Томске ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы 10-15 м/с, при грозах шквалистое усиление 17-22 м/с. Температура ночью +16…+18 °С, днем +27…+29 °С.

В связи с получением данного прогноза томичей просят внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима на дорогах и правил личной безопасности.

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