Трое погибли в перевернувшейся под Томском иномарке (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 28 июля 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 27 июля, на трассе под Томском опрокинулся Renault Sandero. В результате ДТП погибли три человека, двое из которых - подростки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 15.30 на 6 километре подъезда к деревне Половинка Томского района. По предварительным данным, 18 летний водитель (стаж вождения менее одного года) не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на встречную полосу, где опрокинулся.

В результате дорожно-транспортного два несовершеннолетних 17 летних пассажира и 21 летний пассажир иномарки получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте до приезда «скорой».

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Очевидцев и свидетелей данного происшествия просят обратиться в ОМВД России по Томскому району по телефонам: 8(3822) 795-200, 795-302, 795-303.

Фото: 70.мвд.рф

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