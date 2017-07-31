Во вторник в Томске ограничат движение по Набережной р. Ушайки

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2017 // Фото: pixabay.com

Во вторник, 1 августа, с 14:30 до 15:30 в Томске будет ограничено движение автомобилей по ул. Набережная реки Ушайки на участке от пл. Ленина, 10 до пересечения с ул. К. Маркса, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничение движения связано с проведением торжественного открытия Первенства мира по подводному спорту среди юниоров и юниорок.

Администрация Томска просит горожан выбирать для движения другие пути в указанный период времени.

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