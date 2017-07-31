В промпарке «Томск» появились два новых резидента

Томский Обзор / Фото: 31 июля 2017 // Фото: pixabay.com

В промпарк «Томск» вошли два новых резидента — АО «Сибстальконструкция» и ОО «СТИРЭКС». Статус компаниям присвоен по решению координационного совета по поддержке инвестиционной деятельности и предоставлению госгарантий, сообщает пресс-служба областной администрации.

Обе компании разместят новые производства на северной площадке промпарка. АО «Сибстальконструкция» построит там производственную базу для изготовления металлоконструкций для строительной отрасли. Инвестпроект стоимостью 40 млн рублей предприятие намерено реализовать в течение трех лет.

ООО «СТИРЭКС» будет развивать в промпарке производство утеплителя из экструдированного пенополистирола «Стирэкс». За десять лет работы по этому направлению компания сформировала большой рынок сбыта, охватывающий регионы Сибирского федерального округа и Урал. С 2018 по 2022 годы в развитие производства на территории промпарка «СТИРЭКС» намерен вложить 300 млн рублей.

Всего на сегодняшний день в промышленном парке «Томск» насчитывается семь резидентов, трое ведут строительство своих производственных объектов.

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