Университет и его роща
Путеводитель для горожан
ТГУ сегодня — это не только учебное заведение, но и научный, музейный, общественный центр города, предлагающий множество интересного всем томичам
Наша редакция уверена - посвятить день изучению интересных и удивительных возможностей университета однозначно стоит! А для вашего удобства мы подготовили небольшой путеводитель по Университетской роще ТГУ.
Кампус ТГУ в центре города
Университетская роща
Вы знали, что университетская роща — это памятник природы? Заложена она была еще в 1885 году, планированием и высадкой деревьев руководил Порфирий Никитич Крылов, известный ботаник и флорист. Наряду с местными хвойными породами, черемухой, рябиной и бузиной здесь также присутствуют растения, вывезенные с Дальнего Востока, из Северной Америки и Европы. Кстати, ели перед главным корпусом высажены не случайно — они должны были скрыть распростертые крылья здания и зрительно «вытянуть» центральную часть фасада вверх.
Доступ в рощу всегда открыт для жителей и гостей города
Белки
То без чего (точнее, кого) не обходится ни один томский парк.
Жители города и студенты давно привыкли к этим обитателям рощи, и даже не всегда обращают внимание, а вот для туристов «живой уголок» в центре города всегда приятная неожиданность. Как правило, долго ждать их появления не приходится. Однако имейте в виду: прикармливать белок не стоит. Сотрудники музея зоологии ТГУ отмечают, что в 2016 году поголовье белок в роще сократилось, потому что они привыкли к людям, легко идут на контакт, и этим, видимо, воспользовались браконьеры. Лучше оставить гостинцы в специальных кормушках, развешанных на деревьях.
Встретить белок можно в любом уголке рощи, но наибольшая их концентрация - напротив Мемориала студентам и сотрудникам университета, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Каменные бабы
Прогуливаясь по роще, сложно не заметить скульптуры, которые стоят под теми самыми елями перед главным корпусом. Это «каменные бабы» — древнетюркские скульптуры, привезенные из Семиречья и Алтая Василием Марковичем Флоринским, основателем первого томского университета. В роще «бабы» проживают уже более 120 лет. В Томск они переезжали постепенно, из разных уголков Сибири, в течении нескольких десятилетий в конце ХIХ — начале ХХ века. А в 2016 году попали в виртуальный 3D-музей университетской лаборатории «Артефакт». Кстати, одна из «баб», пострадавшая во время ремонтных работ в роще еще в 1980-х годах, в прошлом году вернулась в рощу. И сегодня их ровно четыре, как и прежде.
Говорят, если перед сессией обратиться к каменным бабам за помощью, ни одного экзамена не завалишь. При условии, что выучишь все билеты, конечно!
Могилы учёных
Не удивляйтесь, но в роще есть не только памятники
Потанин
Еще с 1956 года здесь покоится прах одного из известнейших русских географов, этнографов, публицистов, ботаников, общественников — Григория Потанина. Изначально Потанин был похоронен на кладбище женского Иоанно-Предтеченского монастыря. Но когда на месте кладбища решили построить Студгородок, усилиями группой ученых-энтузиастов могилу и прах Потанина удалось спасти. Прах перевезли в рощу и захоронили, а через пару лет на могиле появился памятник, созданный томским скульптором Сергеем Данилиным. Моделью для бюста послужил прижизненный портрет Потанина, вылепленный из глины томской художницей Лидией Базановой. В декабре 1974 года бюст был признан памятником федерального значения, а в начале 2000-х годов у могилы появилось ограждение.
Крылов и Сергиевская
Порфирий Никитич Крылов - ботаник, флорист, основатель Сибирского ботанического сада и первого за Уралом ботанического научного центра – Гербария Томского университета. Проводил большую работу по озеленению Томска: заложил Университетскую рощу, Городской и Пушкинский сады.
Изначально был захоронен на Преображенском кладбище в 1931 году. Но по особому ходатайству Томского государственного университета и лично его ученицы — Лидии Сергиевской, проработавшей с ним последние 10 лет его жизни, при ликвидации Преображенского кладбища в 1950 году прах Крылова был перезахоронен в Ботаническом саду. После смерти в 1970 году по ходатайству университета Л. Сергиевская была захоронена рядом с могилой Крылова. В 1973-м на могиле установили барельефы Крылова и Сергиевской работы Сергея Данилина.
Скамья примирения
Если вы с кем-то поругались — не беда, всегда можно прийти в университетскую рощу и помириться на специальной скамейке, установленной между главным корпусом и старым зданием Научной библиотеки ТГУ в 2015 году. А если вы живете в мире и согласии с собой и другими, посидеть на этой скамье в летний день все равно приятно. Скамья примирения — волонтерский проект студенческого общества «Инициатива», изготовлена в механическом и столярном отделах ТГУ под руководством Романа Микитина и Валерия Чеглакова.
Мост через реку Медичку
Реки Медички в роще давно уже нет, а вот мост остался. Построили его в 1909 году по проекту известного архитектора Андрея Крячкова, а соединял мост территории нынешних ТГУ и медицинского университета. Во время строительства речку Медичку (Еланку) спрятали в трубу на глубине трех метров; со временем она и вовсе пересохла и исчезла. Остался только мост как напоминание о временах, когда можно было зайти в университетскую рощу, а выйти уже на территории Сибирского медуниверситета. Нам неизвестно о каких-либо легендах, связанных с этим мостом, но несомненно, в свое время он играл важную роль в жизни студенчества. Между прочим, мост полностью построен из железобетона, а для того времени это была достаточно серьезная «инновация».
Жилые дома
Между прочим, в роще… живут люди. В самой ее глубине можно увидеть старую деревянную постройку — это Астрономический дом университета, являющийся объектом культурного наследия регионального значения. Построенный в 1882 году, он долгое время служил жилищем сперва для ректора, а в советское время — для профессоров университета, пока в 2000-х не перешел частично в частные руки. Название дома легко объяснимо — строился он как часть кафедры астрономии будущего физико-математического факультета, предполагалось даже пристроить башню для наблюдений. Но не случилось, и теперь на дом можно посмотреть только снаружи, и то если не заблудитесь по дороге.
Где перекусить?
Если устанете и проголодаетесь, в роще найдется и где перекусить. Например, культовое среди нескольких поколений студентов заведение «Сыр-бор» (бывшая «Кукушка»), расположенное по адресу Московский тракт 2г. Или открывшуюся в прошлом году кофейню-библиотеку Starbooks сразу за главным корпусом — меню здесь чуть более скромное, зато за обедом можно почитать книги, расставленные на полках вокруг. Конечно, есть столовая столовая, кафе «Минутка» и кафе «Универ-Сити» в главном корпусе, а также небольшие кафетерии в новом здании Научной библиотеки и в 3-м корпусе ТГУ. А в феврале прошлого года в общежитии «Парус» открылась столовая с собственным шеф-поваром Bell Pepper. Меню здесь представлено на двух языках, разнообразие блюд порадует даже самых привередливых, как и цены — они более чем доступны. А еще — приятная неожиданность — в спортивном корпусе университета работает спорт-бар. Еду сюда доставляют из Bell Pepper, в меню — салаты, фреши, морсы. Все можно взять навынос.
Starbooks
пр. Ленина, 36, корпус 9
пн-сб с 8:00 до 20:00
Сыр-бор
Московский тракт, 2г
пн-сб с 9:00 до 20:00
вс — с 9:00 до 18:00
Кофе Тайм
пр. Ленина, 36 корпус 2
пн-сб с 10:00 до 19:00
А руки можно помыть?
Вернемся в главный корпус. Кроме музеев, галереи портретов профессоров ТГУ и ряда административных подразделений в корпусе вы сможете посетить туалетные комнаты, передохнуть в холле Центра культуры или прохладных коридорах первого и второго этажа, послушать репетиции музыкальных коллективов Института культуры ТГУ или купить сувенирную продукцию с эмблемой университета в небольшом магазинчике на первом этаже. Кстати, там же можно сделать фото на паспорт или приобрести канцелярию (блокноты, тетради, ручки, бумагу и так далее).
Также на первом этаже расположено отделение «Сбербанка» и банкоматы «Газпромбанка». Не стесняйтесь, побродите по корпусу, оцените вид из окон — главный корпус, с которого и начался Томский государственный университет, сам по себе исторический экспонат. Сами студенты, кстати, часто сравнивают его с Хогвартсом за большое количество лестниц и таинственные подвалы.
Главный корпус
пр. Ленина, 36
Открыт для свободного входа
пн-пт 8:00-19:00.
Сувенирная лавка
пр. Ленина, 36, главный корпус
пн-сб 9:00-18:00
Банкоматы
пр. Ленина, 36, Главный корпус
пн-пт, 8:00-19:00
Музеи ТГУ
После обеда рекомендуем заглянуть в музеи ТГУ. В целом музейный комплекс университета включает в себя девять локаций, семь из них расположены в главном корпусе. Музей истории ТГУ, Зоологической музей, Гербарий им. П. Н. Крылова (между прочим, третье место в России по ценности коллекций!), Палеонтологический музей, Минералогический с рядом постоянно действующих выставок, Музей археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского, а также Музей истории физики. Для предварительной записи на экскурсию обратитесь в Экскурсионно-просветительский центр — можно позвонить или оставить заявку через форму на сайте (здесь же можно найти контакты всех музеев), но можно попробовать попасть и без записи в рабочее время.
Галерея профессоров
Портретная галерея профессоров университета — одна из главных достопримечательностей главного корпуса, как и университета в целом. Краткую информацию о каждом из представленных героев можно найти на сайте университета. Первые 17 портретов появились в главном корпусе в честь празднования 100-летия университета, и все они сохранились до сих пор. В 2003 году галерея открылась в том виде, который мы знаем сегодня, и в нее вошло уже 27 портретов. На сегодняшний день в галерее представлено 56 портретов преподавателей, которые учились и работали в ТГУ, внесли вклад в развитие научной школы и получили признание научного сообщества. И эта коллекция будет пополняться в дальнейшем.
Часы работы: пн-пт, с 10:00 до 16:00
Узнать подробнее о профессорах, чьи портреты представлены в галерее, можно на сайте ТГУ.
Ботанический сад
Из главного корпуса можно сразу отправиться в Ботанический сад. Он входит в музейный комплекс ТГУ и расположен на территории в 10 гектар, причем именно в университетской роще находится лишь часть сада. Оранжерейный комплекс при ТГУ состоит из четырех оранжерей и двух теплиц, разделенных на 18 отделов с различными микроклиматами. Посетители могут просто погулять внутри либо устроить полноценную экскурсию, во время которой сотрудники музея расскажет обо всех растениях, представленных в оранжерее. Помимо этого в саду часто устраивают выставки, а томские молодожены устраивают свадебные фотосессии среди экзотических растений. Записаться на экскурсию и уточнить всю информацию о стоимости билетов можно на сайте.
Научная библиотека ТГУ
Закончить свое путешествие по университетской роще можно в Научной библиотеке ТГУ. Здесь мы рекомендуем вам посетить Музей книги, где вас познакомят с памятниками книжной культуры и расскажут еще много интересного о работе библиотеки в прежние времена. Записаться на экскурсию можно по телефону 52-84-12. А если вы хотите посмотреть на библиотеку изнутри (и старое здание — памятник архитектуры, и новое), не забудьте паспорт — в цокольном этаже нового здания вам предложат приобрести читательский билет и подробно расскажут обо всех услугах. Одна из новинок библиотеки — Информационный центр 24/7, где можно работать круглосуточно. Подробности о записи и возможностях работы уточняйте на сайте НБ ТГУ.
Научная библиотека ТГУ: пн-пт с 9:00 до 21:00, сб-вс: с 9:00 до 15:00.
Текст: Катерина Маас
Фото и иллюстрации: пресс-служба ТГУ, Вероника Белецкая (каменные бабы), Максим Печерский (НБ ТГУ), Максим Вотяков (речка Медичка), Википедия (могила Потанина), Артем Полоз (могила Крылова), Вячеслав Смирнов (музеи ТГУ), Владимир Дударев (музеи ТГУ), Анастасия Ткаченко (астрономический дом).
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