Белки

То без чего (точнее, кого) не обходится ни один томский парк.

Жители города и студенты давно привыкли к этим обитателям рощи, и даже не всегда обращают внимание, а вот для туристов «живой уголок» в центре города всегда приятная неожиданность. Как правило, долго ждать их появления не приходится. Однако имейте в виду: прикармливать белок не стоит. Сотрудники музея зоологии ТГУ отмечают, что в 2016 году поголовье белок в роще сократилось, потому что они привыкли к людям, легко идут на контакт, и этим, видимо, воспользовались браконьеры. Лучше оставить гостинцы в специальных кормушках, развешанных на деревьях.