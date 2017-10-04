Гид по городу.

8 каменных домов, которые стоит увидеть в Томске

4 октября 2017 / Томский Обзор

Томск — это не только деревянная архитектура. В конце ХIХ — начале ХХ века в городе работали первоклассные архитекторы, которым город обязан своим каменным историческим центром.

Уютные улицы с двух-трехэтажными доходными домами и особняками в стиле модерн, классицизм или ампир напоминают многим уголки Санкт-Петербурга. «Томский Обзор» выбрал самые интересные образцы каменной архитектуры, которые можно осмотреть за одну прогулку по городу.

Губернская Аптека. Аптекарский магазин торгового дома «Штоль и Шмитъ»

Одно из немногих томских зданий, которое сохранило свое первоначальное предназначение — в начале ХХ века здесь располагался аптечный магазин фирмы «Штоль и Шмитъ», сегодня — «Губернская аптека». «Штоль и Шмитъ» снабжал томские аптеки лекарствами, посудой, предлагал широкий ассортимент аптекарских и парфюмерных товаров. На первом этаже продавались лекарства и снадобья, на втором жил аптекарь.

И в наши дни внутри здания сохранился интерьер прежней аптеки — деревянные витрины, старинная мебель. Здесь даже есть свой небольшой музей аптечного дела, где можно в деталях рассмотреть старые мензурки, колбы, бутылочки и прочие атрибуты.

По одной из версий здание аптеки в стиле модерн было построено по проекту известнейшего томского архитектора Константина Лыгина. Главный фасад сразу привлекает внимание лепным декором, который указывает на предназначение здания — стилизованные символы медицины змея и чаша соседствуют с растительным и геометрическим орнаментом. В верхней части фасада сохранились буквы «S», указывающие на прежних владельцев аптеки. Интересный вид на здание открывается со двора и противоположной стороны (ул. Трифонова).

Адрес: проспект Ленина, 54.

Дом офицеров. Здание общественного собрания

Это здание было построено в 1898–1900- годах по проекту того же Константина Лыгина. В главном зале Общественного собрания на 800 мест устраивались спектакли и концерты, благотворительные вечера. Это был один из культурных центров дореволюционного Томска, здесь выступали не только местные актеры, но и звезды русской сцены. Имелись также библиотека и бильярдная.

В 1931 году в здании был открыт гарнизонный Дом Красной Армии, с 1945 года он стал называться гарнизонным Домом офицеров.

И по сей день это здание в центре города является лучшим образцом творчества знаменитого томского архитектора. Как и многие творения Лыгина, оно построено из красного кирпича в сочетании с местным желтым песчаником — центральная часть фасада на уровне второго этажа украшена колоннами, целиком выполненными из этого материала. На окнах в левой части сохранились старые жалюзи варшавского производства — на них до сих пор можно прочитать «В. Тильмансъ Прутковъ». К сожалению, сегодня здание находится на реставрации и рассмотреть его можно только снаружи.

Адрес: проспект Ленина, 50.

Краеведческий музей. Усадьба И. Д. Асташева

Усадьба золотопромышленника Ивана Асташева — это единственный сохранившийся в Томске архитектурный ансамбль середины XIX века. Дом был построен в 1838 — 1842 годах в стиле ампир не менее известным томским архитектором Алексеей Деевым. Весь архитектурный комплекс является памятником федерального значения.

Усадьба занимает довольно большую территорию в квартале проспектов Ленина и Фрунзе и улицы Гагарина: есть и внутренний двор, и сад с высокой оградой. Но главное — это, конечно, особняк. Он хоть и построен по рисункам образцовых фасадов, составленных в столице, но был доработан томским архитектором. Во времена Асташева в усадьбу стекался весь цвет городского общества. В 1878 году наследник продал дом Томскому духовному ведомству для Архиерейского дома. В 1920 году здесь был организован «Музей старины и революции», позже преобразованный в Краеведческий музей, который занимает помещения особняка и по сей день.

В музее можно посмотреть не только историко-краеведческие выставки, но и сохранившуюся мебель первого владельца усадьбы. А в здании бывшей архиерейской церкви располагается Органный зал Томской государственной филармонии. Сад усадьбы открыт для посетителей, время от времени здесь проходят городские культурные мероприятия.

Музей открыт со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. С репертуаром Органного зала можно ознакомиться на сайте.

Адрес: Проспект Ленина, 75.

Администрация города Томска. Здание торгового дома «Е. Кухтерин и Сыновья».

Здание, где сегодня располагается мэрия Томска, было спроектировано и построено Константином Лыгиным всего за год (1899–1900). В те время оно считалось одним из лучших в плане технического оснащения. Кухтерины были одной из богатейших купеческих семей, а их фирма «Е. Кухтерин и Сыновья» владела мукомольными мельницами, винокуренным заводом и спичечной фабрикой.

Первый этаж торгового дома Кухтериных занимал магазин товарищества «А. Усачев и Г. Ливен» один из крупнейших книжных магазинов города. А на третьем располагались казначейство и казенная палата. В советское время здесь квартировалось множество различных учреждений — народный банк, Дом горсовета, городской комитет ВЛКСМ и другие. Сегодня здесь располагается мэрия Томска.

Располагается бывший торговый дом Кухтериных на углу проспектов Фрунзе и Ленина, как раз напротив усадьбы Асташева. Трехэтажное, из благородного красного кирпича и песчаника здание венчает восьмигранным купол с башней и часами. Несмотря на обилие архитектурных и декоративных элементов, дом выглядит довольно строгим. Благодаря расположению, его можно в деталях рассмотреть с разных сторон.

Адрес: Проспект Ленина, 73.

Научная библиотека Томского государственного университета

Невероятной красоты здание по проекту архитектора Андрея Крячкова было построено в 1914 году. Как и сто с лишним лет назад здесь располагается читальный зал и книгохранилище Научной библиотеки Томского государственного (прежде — Императорского) университета.

Это здание в городе называют «старым» зданием библиотеки, поскольку в советское время по соседству выросло 14-этажное книгохранилище. Попасть в «старое» здание с улицы не получится, сюда можно пробраться по переходу, украшенному изящными витражами, соединяющим его с новым. Зато внутри на высоченных потолках сохранилась лепнина, созданная при строительстве корпуса в конце XIX века; в профессорском читальном зале на столах стоят старинные столы и лампы.

Здесь же, в «старом» здании находится Музей редких книг, где можно увидеть много чего интересного. Например, коллекцию инкунабул — книг, изданных в Европе от начала книгопечатания и до 1 января 1501 года или отрывок из Евангелия на пергаменте, созданный в конце XII–XIII века. В музее хранятся такие редкие экземпляры, как, например, рукописные книги ХVI — ХVIII веков или издания Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Чернышевского с собственными подписями авторов.

Адрес: проспект Ленина, 34а.

Научно-исследовательский институт онкологии научного центра РАМН. Особняк Смирнова.

Особняк Смирнова — это образец стиля неоклассицизм, памятник архитектуры федерального значения. Архитектор Петр Федоровский построил его для купца 1-й гильдии Ивана Смирнова в 1916 году. Но прошло всего пару лет и дом перешел в собственность новой власти. За долгие годы существования в здании располагалось множество самых разных организаций. Нынешний квартирант особняка — Научно-исследовательский институт онкологии научного центра РАМН.

На фоне других томских строений особняк Смирнова выглядит мрачновато, но в этом его прелесть. «Суровость» всему облику здания придает фасад, оштукатуренный в особой технике, без покраски. При этом здание вовсе не кажется «голым» — картину дополняют рельефы с изображением грифонов, ваз и растительного орнамента. Обязательно стоит заглянуть во внутренний двор — с обратной стороны на особняк открывается совсем другой вид. Внутри до сих пор сохранились лепнина, барельефы, потолочные розетки, перила и витражи.

Адрес: переулок Кооперативный, 5.

Гороховские склады

Кирпичное здание, сохранившееся на набережной Томи определенно заслуживает внимания. Интересный образец складской постройки со своеобразным оформлением фасадов в стиле модерн, был построен в 1916 году по проекту Андрея Крячкова. Склады принадлежали томскому купцу Горохову — владельцу крупного мукомольного предприятия. И до сих пор в верхней части здания можно увидеть полустертые буквы «Горохов».

Старое название «Гороховские склады» сохранилось до сих пор, чего нельзя сказать о самих складах. В 1991 году здесь открылся «Клуб юных моряков», после здание перешло Томскому пароходству. Долгие годы здание пустует, но при этом является памятником архитектуры федерального значения. Впрочем, этим летом стало известно, что нынешний собственник здания подал в Минкульт заявку на выделение средств на реставрацию. Планы превратить старые склады в Центр современного искусства обсуждают в городе не первый год.

Маленькие окошки, похожие на бойницы, кованые решетки и четырехгранная башня со шпилем придают зданию сходство с оборонительным сооружением — даже сложно поверить в его первоначальную складскую принадлежность. Лучший вид, конечно, открывается со стороны реки.

Адрес: ул. Набережная реки Томи, 25

Театр куклы и актера «Скоморох». Дом Науки им. П. И. Макушина (Народный университет)

Здание Дома науки было также построено по проекту Андрея Крячкова в 1911–1912 годах по инициативе известного на всю Сибирь мецената Петра Макушина, основателя общественной библиотеки и самого Народного университета, а также издателя двух томских газет. За образец было взято здание народного университета в Москве на Воробьёвых горах. Томский Дом науки, построенный в стиле модерн, располагал 8 аудиториями на 960 мест, 7 кабинетами и библиотекой.

Здание стоит немного в глубине улицы, но его башню с куполом хорошо видно издалека. Декоративные элементы в стиле модерн, сочетание гладкой поверхности стен и фактурных вставок, большое количество окон — все это придает зданию особенную «легкость». Сквер с деревьями частично закрывает главный фасад, но вместе с тем и создает ощущение камерности.

Сегодня в этом здании располагается Томский областной театр куклы и актера «Скоморох», широко известный в России и за ее пределами. С репертуаром театра можно ознакомиться на сайте.

Адрес: площадь Соляная, 4.

Текст: Лукия Мурина, Анна Мацковская

Фото: Павел Андрющенко, Максим Печерский, Мария Аникина, Анна Кузнецова, Елена Фаткулина, Павел Андрющенко, ru.wikipedia.org

Иллюстрация: Николай Исаев

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