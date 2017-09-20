«Поминальная молитва»: легендарный спектакль возвращается на томскую сцену

20 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

«Поминальная молитва» томской Драмы была одним из главных томских спектаклей-долгожителей. Постановка продержалась в репертуаре с 1991 по 2011 год.

И вот она возвращается на сцену: прошло 26 лет, и режиссер Олег Пермяков репетирует обновленную версию спектакля по пьесе Григория Горина. Мы узнали подробности об этой работе, в чем ее сходство и различия с постановкой 1991 года и когда ждать премьеру.

История томского славного спектакля началась… в Барнауле. Именно там Олег Пермяков впервые поставил «Поминальную молитву», тогда совсем новую пьесу — Григорий Горин написал ее в 1989 году.

— История меня захватила. Там показано, как человек проходит испытания, которые ему предлагает жизнь, — объясняет Олег Пермяков. — До пьесы Горина я знал произведение Шолом-Алейхема. Когда его читаешь, то восхищаешься мудростью людей, героев его рассказов и повестей. А Григорий Горин написал потрясающую пьесу с диалогами, юмором, болью… Я сразу увидел в пьесе боль и как ее «построить», чтобы она перешла в зрительный зал.

Барнаульский спектакль Пермякова настолько впечатлил одного из артистов томской Драмы, что после его рассказов режиссера решили позвать в Томск, поставить эту же пьесу. Все удалось, публика прекрасно приняла постановку. Некоторые моменты оказались очень созвучны времени.

— Зрители бурно реагировали, уже когда в прологе батюшка на вопрос: «Что было раньше, то-то или то-то?», отвечал: «А раньше, голубчик, все было!». Шел 1991 год, были сложности и с продуктовым обеспечением, и финансами, — вспоминает режиссер. — Конечно, многое значили актерские работы. Валентина Бекетова в роли Голды, Валерий Козловский, сыгравший Тевье. Играл в спектакле и актер Александр Пермяков, и с этим был связан смешной казус. Когда мои знакомые актеры оказались в Томске и увидели распределения ролей на «Поминальную молитву», то сказали: «Он что, с ума сошел?! Сам ставит спектакль и сам в нем играет?!». Они не знали, что Драме есть актер, мой однофамилец. О том спектакле помню, что репетировали его хорошо и играли с удовольствием.

«Поминальная молитва», 2006 год

После премьеры Олегу Пермякову предложили стать главным режиссером томской Драмы, и он пять лет проработал в Томске (подробнее об этом периоде читайте в интервью Олега Пермякова ТО). Уже спустя некоторое время, в 2009 году, режиссер поставил «Записки сумасшедшего» в театре куклы и актера «Скоморох». А с томским драматическим после своего ухода не сотрудничал, хотя разговоры о постановках возникали часто. Велись переговоры, но до работы дело не дошло. И вот Пермяков снова здесь, репетирует «Поминальную молитву».

Возвращать звездный спектакль — задача очень непростая:

— «Поминальная молитва» прозвучала 26 лет назад, игралась 20 лет, теперь я получил предложение поставить спектакль. Слово «возобновлять» в этой ситуации бессмысленно, — считает режиссер. — Но для другой формы нужен новый художник, иное музыкальное решение. Я остаюсь в рамках тех, прежних. Только есть большое «но» — это актерский состав. На 98% он будет новым, и энергия, профессионализм артистов, их умение найти другие, не те, что были раньше, краски, изменит спектакль. Хотя какая-то память о той постановке будет существовать. Но она выразится не в том, что актеры будут играть также, как и прежде.

Репетиция спектакля

Роль Голды и в 1991, и в 2017 году играет Валентина Бекетова, сегодня уже народная артистка РФ.

— Нас с моей любимой Валентиной Бекетовой связывает по жизни Новосибирск, мы окончили одно театральное училище, знаем друг друга еще с тех времен. Она актриса высочайшего класса, у нее уже готова роль Голды. Но с новыми актерами Валентина Алексеевна находит другие пристройки, — говорит Олег Пермяков. — Тевье прежде играл Валерий Козловский. Я сразу сказал ему, что не сомневаюсь в его профессиональности, но мне захотелось, чтобы теперь герой был другим. Я пригласил на эту роль Евгения Казакова. Он потрясающий актер, потрясающий! Я видел его в «Ларисе и купцах», понял, насколько он великолепен. Мы с ним идем по этой роли, думаю, он сделает своего Тевье. Естественно, что те, кто прежде играл Перчика, дочерей, повзрослели. Я выбрал на эти роли других артистов. В семье Голды и Тевье три дочери. Цейтл станет Татьяна Темная (прежде ее играла Елена Саликова). Видел ее в «12 ночи», и понял, что это будет Цейтл. Там же увидел Екатерину Мельдер и предложил ей роль Хавы. Спектаклей, где занята Елизавета Хрусталева, я до распределения ролей не смотрел, но заметил ее в жизни. Встретился, нечаянно за ней подсмотрел, и понял, что это Годл.

Распределение — это шаманская игра у режиссера. Три хороших актера, Ваня Лабутин, Данила Дейкун и Влад Хрусталев, также сыграют в «Поминальной молитве». Перчик (раньше эту роль играл Андрей Сидоров) будет Данила Дейкун, его я запомнил по «12 ночи» и «Ларисе и купцах», он хороший актер. Ваню Лабутина назначил на урядника, именно таким должен быть сегодня урядник. Влада Хрусталева я знаю с детства: когда я преподавал здесь в колледже культуры, то он поступил ко мне на курс. Выбрал его на роль Мотла портного.

Остальные актеры, занятые в спектакле, будут не так много присутствовать на сцене, но их роли тоже очень важны. Изменится в «Поминальной молитве» решение сцены погрома. Прежде погромщиков было двое, теперь их станет трое. Появится и другой эпизод:

— Когда-то я сочинил пространство притчи, в этом эпизоде было два старых еврея, а сегодня совсем иной образ, молодые люди, «счастливая пара» как я их назвал для себя, — поясняет режиссер. — Их сыграют Елена Дзюба и Артем Киселев. От них должно идти ощущение, что все прекрасно в этом мире, хотя люди и берут топор, и рубят наотмашь, но все равно все будет хорошо.

Художника, работавшего над «Подминальной молитвой» в 1991 году, уже нет в живых. Это был Александр Толмачев.

— Мы с ним встретились в Барнауле, он служил в театре кукол, который в Барнауле в 80-х годах был сильным. Там работал режиссер Евгений Гимельфарб, его актеры творили чудеса, — рассказывает Олег Пермяков. — У них были спектакли для взрослых, за 200 метров до театра толпы спрашивали лишний билет, я своими глазами это видел. Когда я оказался в Барнауле, то познакомился с Сашей, и вместе с художником мы сочинили это пространство для «Поминальной молитвы». В 2017 году я слегка трансформировал то решение. Дерево, телега и домики останутся, их я не трогал. Но их качество изменится, ключевые символы спектакля станут другими. Если прежде домики были покрашенными, фактурными, представляли собой бытовое пространство, то сегодня они сделаны из чистого дерева; стали скорее образом домиков. Я думаю, художник согласился бы на такие перемены, он был не из тех, кто упирался: «Я так придумал и точка!». Мы обсуждали многие вещи, вносили коррективы. Ко времени надо быть чутким…

У запоминающейся огромной телеги из «Поминальной молитвы» будут буквально прежние колеса и оглобля — они сохранились. А верхнюю часть сделают по-другому, менее бытовой.

Музыка с еврейскими мотивами, с кларнетом, осталась прежней. Танец из спектакля тоже никуда не исчез, хотя мизансцена изменится. Костюмы будут в той же стилистике, что и раньше.

Новая версия «Поминальной молитвы» сможет навеять ностальгию, хотя ждать прежнего спектакля, конечно, не стоит:

— Постановка, которая в памяти у кого-то, это одно, а возвращение спектакля на сцену — это сложно. Не во всем, но в чем-то «Поминальная молитва» станет другой, и это важно понимать, это нормально, — считает Олег Пермяков.

За те 20 лет, что спектакль шел в томской Драме, режиссер не следил пристально за его судьбой. Только однажды приезжал на юбилей «Поминальной молитвы».

— Перед началом вышел на сцену, сказал, что со временем все повзрослели, и это повлияло на спектакль, — говорит Олег Пермяков. — Посмотрел постановку, все было нормально.

Репетиции обновленной «Поминальной молитвы» начались 10 августа. А премьера назначена на 7 октября.

Текст: Мария Симонова

Фото: Сергей Захаров, Вероника Белецкая

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