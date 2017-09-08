День томича-2017. Детский гид

8 сентября 2017 / Материл подготовлен совместно с Администрацией г. Томска

До Дня томича осталось совсем немного. Что ждет маленьких горожан на главном городском празднике?

В этом году организаторы ожидают на Дне томича более 200 тысяч гостей разного возраста. На всех площадках организуют развлечения для маленьких томичей и отдадут им второй день праздника, 10 сентября.

Подробнее о детских развлечениях этих выходных — в нашем гиде.

Диво-город

Гвоздь детской программы Дня томича — масштабный детский праздник на Ново-Соборной площади, который организует компания «Томское пиво». В этом году он будет посвящен темам живой природы и экологии. Каждый малыш сможет вступить в «Эко-патруль», посетить «Диво-заповедник», попытать удачи на рыбалке в «Озере газировки» и даже поучиться печь блинчики и оладушки. Для того чтобы стать полноправным членом «Эко-патруля», маленьким томичам будет необходимо пройти весь эко-маршрут, посетив более десятка интересных локаций с конкурсами, мастер-классами и представлениями. Традиционная выставка спецтехники тоже пройдет на площади — как и всегда, маленькие томичи смогут посидеть за рулем полицейского автомобиля и сфотографироваться в шлеме пожарного.

Когда: 10 сентября, 13.00–18.00

Где: пл. Ново-Соборная, у СФТИ

Корова-раскраска

В 13 часов, с момента открытия фестиваля «Вкусное местное-2017», томичи смогут попробовать себя в качестве декораторов, используя в качестве раскраски от компании «Деревенское молочко» скульптуру коровы в натуральную величину — фигура будет размечена на 1604 сегмента, соответствующих 1604 году — году основания Томска.

Когда: 9 сентября, с 13.00

Где: пл. Ново-Соборная, у СФТИ

Сладкий парад

В 15.00 9 сентября на фестивале «Вкусное местное» маленьких томичей будет встречать Сладкая красавица — мисс Антонов двор. Одна из юных томских красавиц наденет невероятной красоты и сладости платье, созданное кондитерами предприятия. А 10 сентября, в «День маленького томича» компания устроит «Сладкий парад» с участием уникальных кукол-тортов.

Когда: 9 сентября, 15.00, 10 сентября,

Где: Ново-Соборная площадь, у СФТИ

Карнавал «Элли и калейдоскоп цветов»

В Городском саду пройдет самый настоящий карнавал. Сначала каждая команда поднимется на главную сцену Городского сада и представит свою мини-презентацию. А после начнется карнавальный парад — все команды пройдут по аллеям Городского сада, ул. Советской и пер. Спортивном. Назад к главной сцене колонна вернется тем же путем. После этого в центре парка состоится праздничный концерт творческих коллективов города.

Это будет уже второй Изумрудный карнавал, а его участниками станут боле 15 команд от предприятий города, образовательных и культурных учреждений. Каждая команда получит подарки и дипломы, а победители — ценные призы.

Когда: 9 сентября, 13:00 — 18.00.

Где: Городской сад, главная сцена.

Истории волшебного города

Десяток троллейбусов на всех городских маршрутах в дни праздника будут курсировать с аудиоэкскурсиями. Жители и гости города смогут услышать во время поездки «Истории волшебного города», рассказывающие о самых интересных и значительных событиях Томска, выдающихся жителях города, достопримечательностях, а также легендах и тайнах. Узнать волшебные троллейбусы можно будет по табличке «Аудиоэкскурсия».

Когда: 9—10 сентября

Где: троллейбусы всех маршрутов с табличкой «Аудиоэкскурсия»

Сладкие мастер-классы

На гастрономическом фестивале «Вкусное местное» 10 сентября обещают мастер-классы от ТПК «САВА» с сиропом «BioNergy»: крио-мороженое с кедровым молочком, коктейль и сладкий ролл. «Деревенское молочко» организует массовую игровую точку в «классики». А еще маленьких томичей ждут конкурс на самое быстрое поедание сладостей; весёлые старты, роспись имбирных пряников, лепка ягод из соленого теста, изготовление композиций из еловых шишек, а в финале — разбивание «пиньят», наполненных конфетами.

Когда: 10 сентября, 13.00–18.00

Где: пл. Ново-Соборная, у СФТИ

Возвращение «Алисы»

В День томича горожане получат отличный подарок — на сцену снова вернется популярное детское шоу прошлых лет «Алиса».

Шоу существовало с 1991 по 2007 год, а его участницами становились юные жительницы города до 7 лет. Каждый концерт «Алисы» — это своя история с песнями, танцами, приключениями, красивыми костюмами и декорациями. За время существования шоу его организаторы изготовили более 3 тысяч костюмов и написали 15 уникальных сценариев.

9 сентября горожане смогут снова вспомнить «Алису», увидят выступления прошлых лет, а также познакомятся с участницами, жизнь которых изменило шоу.

Когда: 9 сентября, 13.30–14.30.

Где: пл. Ново-Соборная, главная сцена.

В 2017 году День Томича состоится 9 сентября; 10 сентября пройдет День маленького томича. Главным подарком горожанам станет обновленная Новособорная площадь. Праздник, традиционно, пройдет на нескольких десятках площадок по всему городу. Организатором праздника выступает Администрация г. Томска, генеральный партнер — ОАО «Томское пиво». Официальными партнерами стали АО «Сибирская Аграрная Группа», «РЕН ТВ», «Авторадио Томск», «Лента», ООО «Томскводоканал», «KDV-групп». Партнеры праздника — АО «Транснефть-центральная Сибирь», «Артлайф», ГК «Маркер», ОАО «Востокгазпром», АО «Сибкабель».

Фото: pixabay.com, pixabay.com,

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