«Стенограффия» в Томске: Евгений Фатеев рассказал томичам о великой конвергенции жанров и любви к родным городам

12 сентября 2017 / Томский Обзор

В Томске на лекционной площадке фестиваля уличного искусства «Стенограффия» состоялся открытый диалог с Евгением Фатеевым, идеологом и сооснователем фестиваля, директором агентства Streetart, членом клуба арт-директоров России и членом общественной палаты Екатеринбурга.

Лекция в Пространстве «Высоко» была организована совместно со студией бренд-дизайна «Провинция», при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Дискуссия была заявлена, как открытый разговор о великой конвергенции жанров и месте уличного искусства в Большой культуре, о любви к своим городам и символическому девелопменту в городском пространстве. На деле, это получился очень волнующий и искренний монолог одной из самых значимых фигур в российском уличном искусстве, который увлек слушателей на полтора часа.

Еще несколько лет назад мы завидовали столице Урала — ведь у них был стрит-арт фестиваль с крутыми работами, сделанными в городском пространстве. В этом году Томску повезло: благодаря помощи программы социальных инвестиций «Родные города», фестиваль приехал к нам.

Его цель — не просто создание стрит-артовых объектов, и не попытка сделать уличное искусство управляемым. Идейная подоплека фестиваля — повышение качества городской среды и изменение отношения местных жителей к собственному городу. Отсюда, в каком бы городе ни проходил фестиваль, вырастает большое количество теплых региональных историй и символического наполнения. И утверждение стрит-арт художниками образа города, который является территорией для жизни и творчества, а не пространством для существования.

— Сотворить событие в медиа-поле очень непросто, надо действовать уже не по законам хорошей рекламы, надо действовать по законам большой культуры, надо быть актором большой культуры, — рассказывает Евгений Фатеев, сооснователь, идеолог и организатор зародившейся в Екатеринбурге «Стенограффии».

По его мнению, большая конвергенция жанров идет сейчас, на наших глазах: уличное искусство и дизайн пробивают себе дорогу в другой мир, реклама перестает быть просто рекламой и превращается в кино, в игры, другие форматы, культурным высказыванием становятся самые неожиданные вещи. И все это самым тесным образом влияет на окружающие нас города.

— Те, кто поймут эти движения, эти тренды, станут соучастниками больших медийных процессов, которые будут создавать завтрашний день. Я верю в то, что это произойдет. Все, чему мы научились в дизайне, прошло для нас не бесследно, это все это применимо в новой деятельности — культурной. Сегодняшнее возрождение иллюстраторского искусства чрезвычайно ценно, и хотя оно не признано частью большой культуры, оно ею станет. Я верю, что можно решать большие задачи в рамках совершенно прикладной деятельности, и верю, что вас это приведет в большую культуру, — уверен Фатеев.

Провинциальность сегодня — это важный актив, говорит идеолог «Стенограффии». Сегодня информация доступна одновременно в разных концах мира, кинопремьеры случаются одновременно в Томске и Нью-Йорке, городские события начинают становиться мейнстримом в самых разных городах мира, а логистика не мешает делать значимые вещи:

— Не уезжайте из Томска, ребята, оставайтесь. Очень хороший город. Это не «ария заезжего гостя», я знаком с Томском давно. Я часто сюда приезжаю, здесь есть места, которые я помню и люблю очень давно. Это удивительный город, который строит свою удивительную историю, такой город-Хогвартс, и я очень верю в нее. Если история успеха — это квартирка в ипотеку, машинка в кредит, напиться по пятницам и съездить раз в год в отпуск, если вы пришли в символическое производство с такими амбициями, то да, уезжайте. Но если вам снятся «сны о чем-то большем», как говорил Гребенщиков, то такие истории можно и нужно делать в таких городах, как наши с вами, — говорит Евгений.

«Стенограффия» не случайно говорит о провинции — среди участников фестиваля много небольших российских городов и поселков, названия которых зачастую знают только соседние поселения. Но это не мешает уличным кейсам оттуда становиться известными не только в стране, но и во всем мире — их регулярно можно увидеть во многих мировых подборках лучшего стрит-арта:

В этом году в списке фестиваля сразу 10 населенных пунктов — художники фестиваля уже побывали в Ноябрьске, Екатеринбурге, Ханты-Мансийске, Омске, Оренбурге и в двух поселках за полярным кругом — Новом Порту и Мысе Каменном. После Томска они отправятся в Муравленко, а завершат «Стенограффию-2017» в ноябре в Санкт-Петербурге. Многие из точек связаны с городами присутствия «Газпром нефти» — в компании считают, что провинциальные города сегодня должны быть полноценным, удобным для проживания местом. И это как раз та самая идея, опираясь на которую им удалось выстроить свое сотрудничество с независимыми уличными художниками.

Стрит-арт сегодня притягивает все больше талантливой молодежи — он, с одной стороны, вдохновляет, а с другой стороны, сам переплавляет массовую культуру в объекты искусства.

— Мне кажется, нам надо начать понимать, что и дизайн, и кино, и компьютерная игра лишь логистическое средство того, что мы называем медийным контентом. Мы должны прийти к вычленению того, что можно назвать чистым контентом и научиться переформатировать это под самые разные каналы. Мы это пробуем делать как раз в рамках фестиваля, с различными проектами и с использованием разных каналов, — подчеркивает Фатеев.

Одну из таких больших историй обещают показать уже осенью. А пока «Стенограффия» с помощью «Газпром нефти» продолжает свое движение по стране, заставляя увлечься, задуматься и творить самых разных людей.

Фестиваль «Стенограффия» проводится ежегодно с 2010 года. В рамках фестиваля российские и зарубежные художники создают объекты уличного искусства, которые облагораживают городское пространство и помогают жителям посмотреть на свой город с нового ракурса.

Текст: Елена Фаткулина

Фото: Вероника Белецкая, фото работ участников фестиваля «Стенограффия» с сайта фестиваля

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