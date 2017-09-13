Вкусный рекорд: томичам подарили первое в Сибири колбасное дерево

13 сентября 2017 / Партнерский материал

Новый рекорд поставили в этом году на томском гастрономическом фестивале «Вкусное местное»: Свинокомплекс «Томский» подарил томичам грандиозное колбасное дерево — первое в Сибири.

О рекорде Дня томича-2017 рассказываем в нашем репортаже.

Новый рекорд

Свинокомплекс «Томский» участвует в гастрономическом фестивале «Вкусное местное» уже в третий раз. В 2015 году компания сделала для горожан специальную 80-килограммовую полукопченую колбасу «Томская» длиной более четырех метров. Следующий год запомнился самым большим бутербродом, состоящим из тысячи маленьких. А в этом году задумка оказалась и вовсе грандиозная — создать для горожан колбасное дерево, аналог реально существующего растения, чьи плод похожи на колбасы. Правда, в пищу их употреблять нельзя, в отличие от томской продукции.

На томском колбасном дереве «выросли» только что вышедшие из коптильного цеха местные колбасы трех сортов: «Томской», «Сервелатной» и «Ветчинной». Крону из 3 000 колбасок держал ствол настоящего кедра с корнями. Вес всей конструкции составил более тонны.

— Наше колбасное дерево — это символ жизни и развития. Оно создано для того, чтобы угостить жителей города, познакомить их с продуктом, да и просто сделать приятно в День томича. Это самое вкусное и самое ароматное дерево из всех существующих. А главное, сделали его томичи! — приветствовала гостей праздника замдиректора по коммерции «Аграрная Группа МП» Вероника Савинова.

Вкусное местное

Вырастили колбасное дерево прямо в центре гастрономического ряда — в переулке Томском, где традиционно обосновался фестиваль «Вкусное местное». До обеда рекордное произведение у крыльца СФТИ привлекало любопытствующие взгляды прогуливающихся горожан. Чтобы получить «плод» с необычного дерева, нужно было выполнить простой квест: достать у гуляющих по праздничным площадкам ростовых кукол специальные купоны.

К двум часам дня гастро-арт-объект от САГ собрал вокруг себя целую толпу поклонников вкусного искусства — дерево рассматривали, фотографировали и так и норовили попробовать. Но прежде, чем снимать урожай, требовалось зафиксировать достижение. Экспертная комиссия приняла рекорд:

Познакомились с новым рекордом мэр с губернатором:

А после началась раздача подарков — счастливые обладатели купонов получили по колбасному плоду.

— На праздник в этом году попали совершенно случайно, приехали в гости к родственникам в Томск, — поделилась с нами жительница Уфы Светлана, — очень понравилось шествие университетов, а потом узнали, что и гастрономический фестиваль рядом проходит. Дочери дали купон, ну мы и решили не отказываться от возможности попробовать томскую колбасу.

Для тех, кто не успел получить купон, приобрести продукцию производителя можно было на лотках свинокомплекса в течение двух дней фестиваля. И конечно же, достижение свинокомплекса «Томский»-2017 было внесено в «Книгу рекордов томичей»: теперь колбасное дерево растет и на ее страницах.

Текст: Катерина Маас

Фото: Владимир Дударев, Вероника Белецкая

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