Стенограффия в Томске: как это было

19 сентября 2017 / Партнерский материал

В начале сентября в Томске при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» впервые прошел фестиваль уличного искусства «Стенограффия».

В течение трех дней участники рисовали на стенах, говорили о месте уличного стрит-арта в большой культуре и создавали «Стену желаний».

Подробнее о том, как прошел один из главных российских фестивалей уличной культуры в Томске — в нашем материале.

«Сибирские джунгли» и «Река жизни»

«Стенограффия» в Томске стартовала 7 сентября. Команда фестиваля, в которую вошли известный художник из Екатеринбурга Александр Галешников и художник-граффитист, призер международного конкурса в Дубаи, Данила Шмелев, приступила к преображению трех зданий Томска. Выбор пал на трансформаторную будку по ул. Дальне-Ключевской, 16а, облюбованное томскими художниками сооружение по ул. Советской, 65 и здание гаража родильного дома по ул. Герцена, 1а.

— В поиске поверхностей во всех городах фестиваля нам, чаще всего, помогают местные жители. Представители наших партнеров, программы «Родные города» компании «Газпром нефть», и волонтеры, которые просто фотографируют и присылают интересные варианты стен, где было бы здорово сделать какой-нибудь арт-объект. Здесь и без помощи администраций городов не обходится, так как чаще всего представители муниципалитетов точно знают, где можно найти интересные поверхности для фестиваля. В других городах, в которых «Стенограффию» уже знают давно, работает «Биржа поверхностей», когда каждый житель может предложить свои варианты: у кого-то во дворе стоит будка, у кого-то — глухой торец и так далее. Местные жители просто высылают нам фото и адрес, и мы уже начинаем работать с этой информацией. Делаем проекты под конкретную поверхность, согласовываем с администрацией и собственниками, и запускаем в работу, — рассказывают в пресс-службе «Стенограффии».

Особых критериев при выборе поверхностей нет. Главное, чтобы строение не было памятником архитектуры, так как уличное искусство довольно бережно в отношении истории и городского символизма.

За будку на Дальне-Ключевской, 16а взялся московский художник Данила Шмелев, специализирующийся на 3D-полотнах. За несколько дней он «прорубил» в здании два окна в лето, сквозь которые выбиваются листья тропических растений.

— Зачастую, за работой кроется больше, чем кажется на первый взгляд. Поэтому на это здание определенно нужно смотреть в ракурсе «было — стало». На месте «сибирских джунглей» еще буквально неделю назад была, честно скажем, страшненькая грязно-зеленая будка, вдоль и поперек покрытая объявлениями и баннерами. Сейчас здесь очень искренний 3D-телепорт в жаркий тропический мир. Из Сибири, с любовью, — отмечают создатели композиции.

В это же время уличный художник Александр Галешников, известный под псевдонимом Alex-T, преобразил здание на Советской. Оно уже не первый раз становится граффити-объектом:

Фото: Мария Сатышева

После нескольких дней работы под взглядами проезжавших мимо в трамваях томичей, стены будки покрыл авангардный черно-белый рисунок.

— Работа основана на архитектурной ценности зданий и построена на игре света и тени: рисунок, выполненный в черно-белой монохромной гамме, создает на плоской поверхности иллюзию объемной архитектуры, — объясняют организаторы фестиваля.

Первый объект этой серии был создан месяцем ранее в Омске при участии художника Данилы Шмелева:

У роддома на улице Герцена появился рисунок с символическим названием «Река жизни»:

Эта работа была выполнена в рамках проекта «Вид из окна», цель которого — создать арт-объекты во дворах социальных учреждений и тем самым украсить вид из окон для людей, которые вынуждены проводить в четырех стенах большую часть времени. Автор эскиза работы «Река жизни» иллюстратор команды «Стенограффия» Анна Ситникова. Реализовали идею художники из Екатеринбурга Павел Гончаренко и Олег Скворцов.

Стена желаний

Финал «Стенограффии» пришелся на День томича 9 сентября. В течение всего праздника на Ново-Соборной трудились томские художники, граффитчики, иллюстраторы и дизайнеры. Они превращали специально подготовленные белые кубы в арт-объекты.

— Для участия мы пригласили томских художников, которые отправляли свои работы на фестиваль уличного искусства «Стенограффия». К ним присоединились и наши друзья из местной студии бренд-дизайна «Провинция». В результате собралась интересная дружная компания, — отметил руководитель фестиваль «Стенограффия» Константин Рахманов.

Над одним из кубов работали художники из «Провинции» Денис Раудсепп, Андрей Дорохов и Артемий Фоминых:

— Этот белый куб, который мы измазали краской — самое веселое произведение на этой улице сейчас, жизнерадостное. Изначальный концепт — из куба сочится что-то новое, вытекает, его ничто не может удержать. И внизу образуется надпись «Новый город» — если сильно присмотреться. Мы считаем, что искусство принадлежит народу — этот куб можно было бы поставить куда-нибудь в подъезд, и он бы оживил атмосферу. Студенческому городу не хватает какого-то безумия, — рассказали авторы.

Рядом творит молодой человек в маске, известный как T-Qz — Рома Ткачев. На его кубе — робот Чаппи из одноименного фильма.

— Я всегда за фестивали, это круто, движуха. Связанных с граффити движух, к сожалению, мало в Томске, — говорит он.

Еще один мастер баллончика, Александр Коваленок, отмечает: фестивали, подобные «Стенограффии», очень нужны городу:

— Чем больше их и чем чаще они будут, тем лучше. Вокруг очень много серых унылых стен и поверхностей, которые располагают к чему-то более интересному, — говорит Коваленок, со смехом добавляя, что хотел бы, чтобы его работа осталась на Новособорной.

Главное событие — создание «Стены желаний», в котором принимают участие горожане, пришедшие на День томича.

В течение всего дня горожане могли оставить свой художественный след на специально подготовленной поверхности. Одни писали пожелания или признавались в любви к Томску. Другие рисовали то, что приходит в голову.

Таким образом формировался базовый слой, на основе которого к концу дня художник Александр Галешников нарисовал одну из главных томских архитектурных достопримечательностей — пассаж купца Второва (здание «1000 мелочей»).

— На самом деле, мы это называем большой раскраской. Очень много людей прошли и оставили свой след на полотне. Людям было интересно поучаствовать — детишки просто прыгали от счастья, и взрослые рисовали, — отметил Константин Рахманов.

Получившиеся в итоге арт-объекты передали городу. Пока неизвестно, будут ли они выставлены где-то еще — но определенно, было бы неплохо увидеть совместное творение фестиваля и горожан на улицах Томска.

О судьбах уличного искусства

«Стенограффия» в Томске не ограничилась одними только рисунками. Идеолог и сооснователь фестиваля, директор агентства Streetart Евгений Фатеев пообщался с томичами, интересующимися уличным искусством и поделился своим взглядом на великую конвергенцию жанров и место стрит-арта в Большой культуре.

По мнению одной из самых значимых фигур в российском уличном искусстве, большая конвергенция жанров происходит на наших глазах и при этом влияет на городскую среду. Таким образом те, кто поймут эти процессы, смогут буквально «создавать завтрашний день».

Про фестиваль-2017 Евгений Фатеев говорит:

— В этом году мы предсказуемы, наши работы осторожны. Более сложные с точки зрения формы вещи не сразу воспринимаются горожанами. Тот же Екатеринбург привыкал к ним не одно десятилетие. Мы не хотим повторить опыт Перми, когда ее резко стали «осчастливливать» уличным искусством, и город это не принял. Важно понять, что такое Томск, чем он дышит. Мы ловим реакции — прохожих, жителей соседних домов, прессы. В городе нет большой традиции уличного искусства, пока оно присутствует как аттракцион, в виде ивентов. Влияет на ситуацию и то, что в центре города много исторических памятников. Это ограничивает возможности стрит-арта. Нам надо почувствовать, в какие части города можно деликатно, уважительно вписаться с уличным искусством. В будущем можно потихоньку показывать инструментарий, делать социальные проекты, если сотрудничество продолжится.

В Томске, по мнению Фатеева, стоит делать что-то полезное для города, и, вместо того, чтобы уезжать отсюда, надо бороться с нелюбовью к родным городам.

— Мы знаем этот город, и готовы стать со своим уличным искусством одной из красок палитры Томска, отмечает он.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Вероника Белецкая, Олег Ковалюк, Владимир Дударев, Кирилл Кучков, Игорь Фаткулин.

Тэги/темы: