Афиша Томска. Выходные: 16-17 сентября 2017
Рассказываем, куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные.
Фильм ужасов «мама!»
Отношения молодой пары оказываются под угрозой, когда, нарушая безмятежное существование супругов, в их дом заявляются незваные гости.
В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер Бардем, Эд Харрис, Мишель Пфайффер, Донал Глисон, Брин Глисон, Стивен МакХэтти, Кристен Уиг, Стефан Симчовиц, Йован Адепо
Когда и где: с 14 сентября в «Киномаксе», Goodwin Сinema и Kinopolis
Аудитория: 18+
Премьера спектакля «Сказ об Иване-мастере»
Сказка-фантазия, которая позволит погрузиться в сибирский эпос, познакомиться с героями мифов и легенд и понять особенности местных сказаний.
Когда и где: 17 сентября в ТЮЗе
Аудитория: 6+
Киновечер
У вас будет возможность посмотреть три фильма подряд в уютной атмосфере и приятной компании.
В программе:
— «Леон»;
— «Всегда говори «Да»;
— «Географ глобус пропил».
Когда и где: 16 сентября во фреш-баре «Антресоль»
Аудитория: 18+
Международная выставка-продажа кошек
На выставке будет представлены многочисленные пород кошек, такие как: мейн-кун, мейн-кун полидакт, персы и экзоты, шотландские и британские, канадские, донские и петербургские сфинксы, гордость нашей Сибири — сибирские кошки и многие другие. А также в программе: продажа породистых котят, конкурсы и лотереи, костюмированное шоу и шоу редких пород кошек.
Когда и где: 16 сентября в РК Fакел
Аудитория: 0+
Премьера спектакля «Федорино горе»
Новый спектакль «Театра на подушках» создан в лучших традициях стилистики Чуковского — история разворачивается на одном столе, на котором каждая тарелка, кастрюлька или вилка обретает свой яркий характер и голос благодаря стараниям трёх бабушек-рассказчиц, у каждой из которых свой взгляд на историю грязнули Федоры, от которой однажды убежали все её вещи…
Когда и где: 2, 3 и 17 сентября в «Скоморохе»
Аудитория: 3+
Осенняя прогулка
«Осенняя прогулка» — это целый однодневный пеший поход. Формула мероприятия — «Испытай себя». Участник сам выбирает компанию, время старта, режим движения и отдыха, а также маршрут — 10 км для новичков и 20 км для бывалых «походников». По всему маршруту расположены контрольные пункты, где надо отмечаться у волонтеров, а к финишу участников будут ждать с чаем и печеньками до 21:00.
Когда и где: 17 сентября от 10 корпуса ТПУ
Аудитория: 18+
Кросс Нации — 2017
«Кросс Нации» — традиционный забег, посвященный Всероссийскому Дню бега. Принять участие в соревнованиях смогут все желающие. В рамках проведения забегов состоится прием испытаний в зачет городских мероприятий всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – бег на 1000, 2000 и 3000 метров.
Победители и призеры центрального старта в каждой возрастной группе будут награждены кубками, медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, а все участники забега – памятными сертификатами.
Когда и где: Лыжероллерная трасса ДЮСШ зимних видов спорта (ул.Королева, 13)
Дворняги-шоу 2017
Вас ждут веселые конкурсы, в которых вы будете участвовать вместе со своим любимцем. Строгие, но непременно справедливые и добрые судьи будут оценивать ваши выступления. А по итогам всех конкурсов они объявят победителей, и состоится торжественное награждение.
Когда и где: 17 сентября в Михайловской роще
Аудитория: 10+
Geek-ярмарка
Являешься фанатом комиксов? Геймер со стажем? Не можешь жить без аниме и манги? Живёшь косплеем? Любишь k-pop и все что с ним связано? Или, может, научная фантастика и фентези твой выбор? Всё, что относится к Geek культуре, ты можешь встретить на этой ярмарке! Юбилейная десятая ярмарка приготовила для тебя множество приятных сюрпризов и, как обычно, собрала все самое лучшее для тебя и твоих друзей!
Когда и где: 17 сентября в РК Fакел
Аудитория: 0+
Выставка «Усов vs Чекчеев «Ментальная связь»
Выставка скульптурных композиций Леонтия Усова и импрессионистических картин Павла Чекчеева – это выборочное и в то же время отборное представление двух мастеров друг о друге и о мире людей и вещей вообще. Все работы мастеров, представленные в залах краеведческого музея в этом сентябре, настолько теплы и живы каждая по отдельности и в общем хоре, что зритель почти физически сможет ощутить ту самую ментальную связь. С внутренним собой. С творцами. С Творцом.
Когда и где: до 15 октября в краеведческом музее
Аудитория: 6+
Шоу «Искренне ваш, Чемодан историй»
6 рассказчиков и 6 житейских историй на заданную тему. Авторы – люди из зала, ваши друзья, соседи, те, кого вы читаете в соцсетях, или о ком вы даже и не слышали.
Будет живая музыка и розыгрыш призов.
Когда и где: 17 сентября в джаз-кафе Underground
Аудитория: 16+
Авторский концерт Ильи Бешевли (в сопровождении струнного квартета).
В программе прозвучат произведения из двух полноформатных альбомов, вышедших на английском лейбле Village Green Records, а так же совершенно новые, ранее не исполнявшиеся работы.
Неоклассическая музыка Ильи Бешевли находит глубокий отклик среди совершенно разных поколений, наполнена экспрессией и драмой, легкостью и романтизмом.
Когда и где: 17 сентября в орагнном зале Томской филармонии
Аудитория: 12+
Книгообмен
Условия простые: для гостей готовятся хорошие книги, а посетители приносят - сахар, чай, кофе, печенье, бумажные полотенца, моющие средства, в общем, всё, что может пригодиться в библиотеке.
В выборе дара библиотеке вы ограничены только своей фантазией, возможностями кошелька и сроком годности.
Когда и где: 17 сентября в библиотеке «Зеленая лампа»
Аудитория: 12+
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