Материнский капитал: как получить при помощи смартфона

Пресс-служба ОАО «Мобильные ТелеСистемы» / Фото: 18 сентября 2017 // Фото: pixabay.com

Если в вашей семье появился второй ребёнок, вы можете получить материнский капитал — около полумиллиона рублей.

Процесс получения и распоряжение маткапиталом может занять очень много драгоценного времени, которого у мам двух детей в обрез. К счастью, всё можно решить, не сходя с места — при помощи смартфона и мобильного интернета.

Рассказываем, как получить сертификат на эту социальную выплату, распорядиться и контролировать.

Материнский (семейный) капитал — федеральная программа, действующая в 2007–2018 годах. Любая семья, в которой в эти годы появилось два и более своих или приёмных детей, могут рассчитывать на пособие от государства. В 2017 году размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Вы можете потратить их на улучшение жилищных условий, оплату учёбы ребёнка, собственную накопительную пенсию или приобретение средства реабилитации для ребёнка-инвалида.

Отвечает за распределение средств материнского капитала Пенсионный фонд России (ПФР). Он же даёт возможность оформить все необходимые документы, не отрываясь от более важных семейных дел.

Кто может получить сертификат на материнский капитал?

Итак, берите смартфон открывайте браузер, заходите на сайт ПФР. Раскрывайте вкладку «Личный кабинет гражданина» и пролистывайте до блока «Материнский (семейный) капитал». Сервис даёт возможность подать два заявления: о выдаче сертификата на материнский капитал и о распоряжении его средствами. Кроме того, здесь же можно получить информацию об остатке средств по ранее выданному сертификату, получить справку по остатку.

Портал электронных услуг и сервисов ПФР адаптирован для мобильных устройств.

В блоке «Материнский (семейный) капитал» доступно четыре сервиса. Начнём с главного — получение сертификата. Выберем нужное заявление из списка. Проходим авторизацию, указав свои логин и пароль от портала Госуслуг.

Я не зарегистрирован на «Госуслугах». Как это сделать?

Авторизовавшись, заполняем форму заявления. На первом шаге нужно указать территориальный орган ПФР, в который подаётся заявление, на втором — данные о себе, на третьем — данные о детях и, наконец, на четвёртом указываем желаемый способ получения сертификата: почтой или лично в руки. В скором времени будет возможность получить не бумажный сертификат, а его электронный аналог. Далее останется только сформировать заявление, проверить его и направить в ПФР.

Нажмите кнопку «Войти», затем введите логин и пароль от портала Госуслуг и выберите территориальный орган ПФР.

Далее укажите статус заявителя, данные о месте жительства.

Перейдите к следующему шагу: добавьте сведения о детях; укажите ФИО, пол, дату и место рождения.

Ответьте на все вопросы и выберите способ доставки сертификата. Затем сформируйте заявление и проверьте заявление и отправьте его в ПФР.

Заветный сертификат уже у вас, и вы, вероятно, хотите быстрее им распорядиться. Для этого выбираем второе заявление из списка, заполняем, формируем и отправляем заявление в ПФР: почти всё тоже самое.

Выберите территориальный орган ПФР. Укажите статус заявителя; данные о месте жительства.

Перейдите к следующему шагу. Укажите данные о сертификате. Выберите направление использования и сумму. Ответьте на все вопросы и сформируйте заявление. Проверьте заявление и отправьте его в ПФР.

Полезные факты о материнском капитале.

Допустим, вы получили сертификат и даже успели распорядиться его средствами. Как проконтролировать списание средств и узнать, сколько денег осталось на счету? Это можно сделать с помощью третьей и четвёртой ссылок в нашем блоке — специального сервиса информирования и заказа справки. Кстати, сервис покажет не только остаток материнского капитала, но и все этапы прохождения заявлений, как на получение сертификата, так и на его распоряжение.

Сервис показывает остаток материнского капитала. Потраченные средства.

Для получения справки нажмите кнопку «Заказать» и перейдите в историю обращений. Скачайте сформированную справку.

Контролировать остаток счёта и поданные заявления можно и более удобным способом — с помощью мобильного приложения ПФР. В этой части мобильное приложение может то же самое, что и сайт ПФР.

Нажмите кнопку «Войти». Введите логин и пароль от портала Госуслуг. Предоставьте приложению необходимые права доступа.

Для получения более детальной информации перейдите в соответствующий раздел. Информация о получении сертификата.

Вы можете использовать сайт ПФР или приложение, но главное, что помощником по материнскому капиталу будет не кабинетный чиновник или юрист, а ваш собственный смартфон — в любое удобное для вас время.

По материалам МТС/Медиа

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