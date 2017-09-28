Не хуже, чем дома: как идет ремонт и оснащение общежитий на месторождениях «Томскнефти»

28 сентября 2017 / Партнерский материал

На балансе ОАО «Томскнефть» ВНК находится 45 общежитий, где живут сотрудники Общества и сервисных организаций во время вахт.

Построены они были в разное время, по разным технологиям, а потому для многих пришла пора ремонта. Более того, в связи с расширением деятельности компании необходимо строительство новых объектов, соответствующих современным требованиям безопасности и представлениям о комфорте.

В 2017 году программа ремонта (обновления) жилого фонда вахтовых поселков ОАО «Томскнефть» ВНК предусматривает большой комплекс работ. Это проведение капитального ремонта общежития № 9 Малореченского месторождения; завершение начавшихся еще в 2016 году работ в общежитии № 12 поселка Лугинецкий; работы по обустройству комнат приема пищи в трех общежитиях поселка Пионерный. Также в программу включены установка противопожарных дверных блоков в общежитиях № 1 и № 2 и № 3 поселка Лугинецкий. В последнем предусмотрен еще и ремонт душевых комнат.

Анатолий Вергасов Начальник отдела капитального ремонта зданий и сооружений ОАО «Томскнефть» ВНК Общежитие № 9 на Малореченском месторождении — деревянное, одноэтажное. Поэтому здесь, кроме ремонта внутренних помещений, понадобилось утепление стен минплитой и обшивка профлистом. Также были отремонтированы внутренние помещения, заменена электропроводка и установлена пожарная сигнализация. Мы заменили двери, а вот установка пластиковых окон не понадобилась, так как они уже стояли. Все работы в этом общежитии будут завершены в декабре этого года. Капитальный ремонт общежития № 12 уже близится к завершению и будет закончен в сентябре. Здесь была отремонтирована кровля и внутренние помещения, заменены окна и двери.

На Крапивинском месторождении ведется строительство нового общежития на 80 мест — уже третьего за последние 3–4 года. В связи с вводом его в эксплуатацию появится возможность консервации с последующим сносом здания общежития № 15 того же месторождения. Также рассматривается вопрос строительства нового общежития на Игольском месторождении.

В общежитиях после постройки или капитального ремонта производится полная замена оснащения. Все — от мебели до постельного белья — завозится совершенно новое. Кроме того, программой оснащения в 2017 году предусмотрена замена мебели и бытовой техники в общежитиях Северо-Вахского месторождения.

Лариса Завгородняя Начальник сектора социально-бытового обслуживания Управления делами ОАО «Томскнефть» ВНК Приятно, когда, приезжая на месторождения, слышишь от людей: «У нас в общежитии лучше, чем дома в деревне». Еще бы: многие наши работники проживают в отдаленных поселениях, где нет элементарных бытовых удобств. А в новых общежитиях имеется санузел уже не один на весь этаж, как раньше, а в секции, рассчитанной на 4 койко-места. В каждой жилой комнате установлена необходимая мебель (шкафы, кровати, столы, стулья, тумбочки) и бытовая техника (холодильник, телевизор, электрочайник), оборудованы всем необходимым кухонные комнаты. Действительно, условия проживания у нас достаточно комфортные.

Можно сказать, что порядка 80% зданий общежитий на месторождениях «Томскнефти» полностью соответствуют всем нормам, предъявляемым законодательством к объектам такого рода. Работы на оставшихся объектах запланированы на 2018 и последующие годы.

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Владимир Дударев, предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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