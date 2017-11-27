Специально для детей: как продукция Межениновской птицефабрики появилась в детсадах и школах Томска

27 ноября 2017 / Партнерский материал

Более двух лет Межениновская птицефабрика выпускает специальную детскую линейку. Эта продукция разработана именно для маленьких потребителей, полностью безопасна и не вредит чувствительным детским вкусовым рецепторам.

Но, как это часто бывает, полезной продукции приходится пройти долгий путь прежде, чем она дойдет до своего потребителя. И для предприятия этот опыт оказался очень ценным.

Как продукция детской линейки Межениновской птицефабрики появилась в детсадах и школах Томска, рассказываем в нашем материале.

Детям — лучшее

Детская линейка была разработана и запущена в производство на Межениновской птицефабрике в августе 2015 года, после того, как вступили в силу изменения законодательства Таможенного Союза в части контроля качества пищевой продукции, в том числе и специализированной детской. Так, на птицефабрике начали выпускать котлеты, биточки, колбасы, вареные сосиски и пельмени, созданные специально для детей.

Особенность линейки заключается в том, что она готовится по специальной рецептуре, подготовленной на кафедре детского питания Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП). Она учитывает особенности и потребности растущего организма в питательных веществах. Но главное — при производстве сосисок, колбасы и пельменей используется только цельное кусковое мясо, никакой сои и глутамата, поэтому у нее небольшой срок годности.

Однако одной рецептурой дело не ограничивается. Чтобы соответствовать высоким стандартам качества, прописанным в регламенте Таможенного Союза, на Межениновской птицефабрике строго следят за соблюдением технологического процесса. Так, при производстве детской линейки все мощности предприятия нацелены именно на нее. Колбасное производство останавливается, оборудование моется и настраивается на производство детской линейки; только после этого линия повторно промывается и вновь возвращается к выпуску «взрослых» колбас и сосисок.

Сегодня в состав детской линейки Межениновской птицефабрики входят «Котлетки из мяса цыплят бройлеров», «Биточки детские», «Палочки из мяса птицы с овощами», вареная колбаса «Детская», колбаски «Бутуз», сосиски и пельмени «Малышок». Этим летом сосиски «Малышок» даже вошли в число лауреатов XX регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Томской области» — 2017, вновь доказав свое высокое качество.

В течение года после запуска детской линейки, которая реализовывалась в розницу через фирменные магазины птицефабрики и некоторых сетевых партнеров, на предприятии столкнулись с проблемой: как объяснить родителям и их детям «правильную» пользу и натуральность линейки продукции? Тогда и родилась идея поработать с социальной сферой и ввести детскую линейку в детсады, школы и загородные лагеря — как явное доказательство соответствия всем нормам детского питания.

Планомерная работа

Начать было решено с детских садов. На предприятии собрали информацию обо всех действующих на тот момент в Томске 73 детсадах — как муниципальных бюджетных, так и муниципальных автономных. Работа велась методично по списку. С руководством образовательных учреждений назначалась встреча, на которой представители предприятия рассказывали заведующим, диетсестрам, поварам и кладовщикам о преимуществах детской линейки, проводили дегустацию. В случае положительного ответа Межениновская птицефабрика брала на себя обязательства по доставке продукции, даже если привезти нужно всего несколько килограммов раз или два в месяц.

Работа с детскими садами началась в ноябре 2016 года. С тех пор детскую линейку птицефабрики закупают 2/3 действующих на территории города дошкольных образовательных учреждений. Можно сказать, что на сегодняшний день этот рынок сбыта налажен. Однако по нормативам, колбасы и сосиски детям в детсадах можно давать раз в две недели, поэтому объем продаваемой продукции из детской линейки кажется небольшим.

— Когда мы говорим, что продаем тонну продукции детским садам, это неплохо. Но мы каждый день продаем 120 тонн продукции. Конечно, это совсем другие цифры. В среднем один детский сад приобретает продукты раз в 10–14 дней, закупая 20–30 килограммов сосисок в месяц, — отмечает руководитель проекта Вячеслав Фишер.

Елена Сидорова Заведующая МБДОУ № 20 Томска Сотрудничество с Межениновской птицефабрикой началось полтора года назад. По итогам встречи был подписан предварительный договор на поставку колбасок. Дети новый продукт восприняли хорошо, и с тех пор мы продолжаем работать. Выбор в пользу детской линейки был сделан на основе сравнения с продукцией предыдущих поставщиков — привозили даже не из области, из соседних регионов. А в данном случае нам понравилось и качество, и цена и то, что все это производится у нас городе, рядом, поставки не затягиваются и продукция всегда свежая. Мы работаем по десятидневному меню, поэтому детям раз в 10 дней даем колбасные изделия. Все вкусно. У детей проблем при переходе на новый продукт не было. При смене поставщика дополнительных трудностей также не возникло — если нет открытых муниципальных контрактов, мы сами выбираем добросовестных поставщиков. Я бы порекомендовала детскую линейку как для дома, так и для учебных заведений, потому что это действительно качественная продукция.

Таким же образом была проведена работа и с загородными детскими лагерями. О том, что в Томске делают безопасную для детей продукцию сообщили руководству и ответственным всех крупных учреждений, однако договориться удалось не со всеми: где-то не удалось решить вопрос с ценой, где-то наладить доставку.

Работает Межениновская птицефабрика и со школами. В столовых 18 из 53 образовательных учреждений Томска подается продукция детской линейки птицефабрики. Здесь дело обстоит несколько проще, так как предприятие выходит не на директоров и поваров каждой школы, а ведет работу с операторами социального питания, которые обслуживают по нескольку учреждений и выбираются на конкурсной основе.

Трудности

Путь освоения нового рынка был непростым. Безопасная и сделанная специально для детей продукция могла быть не принята на местах по банальной причине — нежелание менять прежних поставщиков. Впрочем, руководство учреждений зачастую вставали на сторону птицефабрики.

Другая сложность, с которой пришлось столкнуться при продвижении детской линейки в учреждения социальной сферы — обоснование цены. Натуральный качественный продукт не может стоить дешево, но это по-прежнему готовы принять немногие.

— В школы и детские сады мы поставляем продукцию по базовой цене, самой низкой из возможных. В этом есть разумная минимальная рентабельность, которая помогает окупать проект, — говорит Вячеслав Фишер.

В процессе работы с учреждениями выяснился еще один интересный момент — например, форма колбасы «Детская» не подходит для школьных столовых. Дело в том, что 300-граммовый батон крайне не удобен при слайсерной нарезке, применяемой в образовательном общепите. Однако птицефабрика в данном вопросе идет навстречу предприятиям общепита: уже ведутся переговоры по изменению формы колбасы, чтобы с ней было удобно работать поставщикам продуктов в школьные столовые. Технологи Межениновской птицефабрики вместе с технологами, отвечающими за питание школьников подбирали даже диаметр будущего, модернизированного для школьных столовых, батона колбасы «Детская».

Ближайшие планы

Работу с социальными учреждениями планируется продолжить. Например, в дальнейшем возможно расширение географии внедрения полезного детского питания в районные центры Томской области. В пользу этого, в частности, говорит наличие в этих центрах фирменных магазинов Межениновской птицефабрики, то есть логистика уже выстроена.

Еще одна потенциальная категория клиентов — детские больницы города. По инициативе птицефабрики уже состоялось несколько совещаний с руководителями областных и городских профильных департаментов, где представители предприятия рассказали о преимуществах детской линейки. Поддержка с их стороны получена, и Межениновская птицефабрика намерена продолжать работу.

— Да, объемы продукции, которые мы сегодня поставляем в детсады и школы, небольшие, если сравнивать с общими объемами продаж. Но для птицефабрики это скорее социальный проект, а не бизнес. Наша стратегическая цель — сделать так, чтобы родители обратили внимание на питание своих детей и имели возможность сделать его качественнее и безопаснее. Мы создали для наших детей специальную безопасную продукцию и сегодня стараемся довести ее до потребителей, — отмечает Вячеслав Фишер.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Сергей Стёпин, ООО «Межениновская птицефабрика»

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