Автопробегом по бездорожью.

«Томскнефть» запустила пятилетку обновления парка техники

26 сентября 2017 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

Добывать нефть в Сибири — занятие не простое. Так уж сложилось, что в наших местах она залегает в недрах, поверх которых болота, в глухой тайге и непролазной грязи. И тут на помощь нефтяникам приходит специальная наземная техника.

В этом году «Томскнефть» впервые приняла пятилетнюю программу по обновлению парка техники, которая охватывает весь спектр машин, использующийся для добычи нефти. Конечно, спецтехника закупалась и ранее, но теперь эти действия сведены в четко спланированный график, который учитывает интересы всех подразделений компаний и позволяет распланировать затраты.

Техника в программе поделена на пять функциональных блоков: снего-болотоходная, нефтепромысловая, пассажирская, машины для обслуживания дорог и нефтевозы. Всего за пять лет планируется приобрести 118 единиц техники.

В приоритетном порядке новую технику будут получать автономные месторождения «Томскнефти» — Лугинецкое Герасимовское, месторождения Васюганского региона — здесь, в связи с отдаленностью баз, сложнее ликвидировать технические поломки автомашин. У нового транспорта огромный запас прочности, который поможет решить проблемы с невыходами техники на работу.

В программу заложено приобретение экскаваторов на болотоходном шасси весом до 15 тонн. Ограничение неслучайно: такую технику можно будет перемещать к месту работ вертолетом «Ми-26». Эта схема используется в других подразделениях «Роснефти», но в Томской области ее применят впервые.

Кроме того, планируется закупить вездеходные «Витязи» и «газушки», с которыми нефтяники успешно работают не первый год.

— Снегоболотоход ГАЗ — «газушка» — еще советская разработка, которая создана специально для условий нефтегазоносных районов. Это первый транспорт, который приходит на месторождение: он работает в условиях полного отсутствия дорог, — рассказывает Сергей Колченко, начальник производственно-технического отдела транспортного управления ОАО «Томскнефть» ВНК.

В компании используют грузопассажирский вариант, в котором оптимально размещаются шесть человек, небольшой набор ручного инструмента и материалы. Сначала он привозит геологов, которые ищут нефть, а потом и добытчиков, которые ее осваивают. Запас прочности и проходимости у этого вездехода на гусеничном ходу огромный. Он предназначен для езды по неподготовленным болотам, по тайге — по сути, дорога ему не нужна.

— Именно этим для нас он и ценен, потому что ко многим объектам дороги на этапе строительства и освоения нет. А к некоторым одиночным скважинам ее строить и вовсе нерентабельно, — отмечает Сергей Колченко.

«Витязь» — уникальная машина, которую разрабатывали для работы в условиях севера и полного бездорожья. Она позволяет преодолевать болота и водные преграды. В последнее время ее активно используют в российской армии, а именно в только что созданных арктических войсках — например, в этом году на Параде Победы белые «Витязи» прошли по Красной площади.

— Производятся «Витязи» в Башкирии в различных модификациях. На базе этого транспортера устанавливается разное верхнее оборудование: автокран, автовышка, гидроманипулятор. Наши потребности — это двухзвенный «Витязь», в первом звене которого находятся помещения для перевозки, размещения и обогрева персонала, а во втором — экскаваторная установка, для того чтобы оперативно откопать порванную трубу, отремонтировать ее и закопать место порыва. В принципе, в этом и заключается его назначение — самостоятельно дойти, выполнить всею работу и выехать обратно, — рассказывает Сергей Колченко.

Общеизвестно, что обыкновенный колесный транспорт тонет в болоте, поэтому особую роль в нефтедобыче играет техника на гусеничном ходу. Но достоинства гусеничного трака уравновешиваются серьезными ограничениями в части экономичности, скорости и других характеристик. Однако в этом году нефтяники впервые планируют приобрести вездеходную технику на специальных шинах низкого давления, так как их возможности намного шире, чем у гусениц. Новинкой, в частности, станет болотоход «Шерп» российского производства, который изготавливается в Санкт-Петербурге. За счет особой конструкции колес он уверенно чувствует себя на плаву, может при подходе к кромке льда подниматься из воды на твердую поверхность.

— Шины низкого давления до сегодняшнего дня мы еще не использовали, всегда эксплуатировали гусеничную технику. Однако успешный опыт есть в других подразделениях «Роснефти». Выглядит она может и менее брутально чем привычные «газушки», но по проходимости и другим параметрам выигрывает: она легче по весу, ее легче перевозить, она менее энергозатратна, двигатель меньше по объему и соответственно меньше расход топлива. Скорость у них тоже выше, но это для нас не главный параметр. При движении по бездорожью главное — безопасность, — подчеркивает Сергей Колченко.

Кроме того, эти шины более комфортабельны для работников, потому как гусеничная техника — это лязгающий трактор, который идет очень жестко. А на колесной технике имеется подвеска, которая защищает экипаж и персонал при движении.

Второй блок программы — нефтепромысловая техника, которая обслуживает процесс добычи нефти. Это передвижные парообразующие установки, гидроманипуляторы, вакуумные агрегаты для сбора газового конденсата и нефти. Все эти устройства установлены на шасси отечественных грузовиков КАМАЗ и «Урал», которые гораздо лучше зарубежных производителей знают специфику северных условий. Машины этих предприятий оснащены утеплителями капота, предпусковыми подогревателями и подогревателями топливной системы, позволяющими эксплуатировать автомобили при низких температурах.

Кроме того, в рамках пятилетней программы будет закуплена и пассажирская техника: легковые автомобили для специалистов и автобусы для перевозки персонала. Отечественные производители автобусов устанавливают в салонах дополнительные отопители, независимые от работы двигателя, что позволяет добиться комфортной температуры, а также безопасности в условиях севера.

Следующий блок включает в себя машины для обслуживания дорог, которых на балансе «Томскнефти» свыше 2 тысяч километров без учета автозимников. Будет обновлен парк автогрейдеров, универсальных дорожных машин, самосвалов и бульдозеров. Кстати, именно этот пункт программы уже начал выполняться. Парк Стрежевского ДРСУ, занимающегося ремонтом и обслуживанием дорог вокруг одноименного города, пополнили две единицы ГАЗ-34039 («газушки»), экскаватор на болотоходном шасси, автогрейдер и три единицы навесного оборудования: отвалы для расчистки трасс от снега и пескоразбрасыватели, которые уже будут востребованы в ближайший период зимнего содержания дорог.

Всего по плану в этом году на вооружение подразделений «Томскнефти» поступят 32 единицы техники. В основном это те машины, которые необходимы в работе цехов текущего обслуживания, ремонта трубопроводов и ликвидации последствий аварий.

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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