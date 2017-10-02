Театральный обзор.

Какие спектакли стоит посмотреть в Томске в октябре

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2017 // Фото: vk.com/dramatomsk

АВТОР Мария Симонова

Октябрь — один из самых театральных месяцев. Все официально открывают сезоны, многие спешат представить премьеры.

В этом месяце их будет две, и обе — в театре Драмы, в 2017 году на большой сцене новых спектаклей еще не представлявшем. По-прежнему насыщена гастрольная жизнь — в ТЮЗ приедет петербургский театр «На Литейном», в «Скоморохе» четыре дня будет гастролировать кировский театр кукол. А еще в ТЮЗе пройдет вторая в истории театров Томска лаборатория молодой режиссуры под художественным руководством Олега Лоевского. Определенно, будет что посмотреть!

«Поминальная молитва»

7, 8, 29 октября, 18:00. 19 октября, 19:00. Томский драматический театр

В 1991 году режиссер Олег Пермяков поставил в Томской Драме «Поминальную молитву» Григория Горина. Спектакль стал настоящим событием, Пермякова пригласили на должность главного режиссера, а «Поминальная молитва» просуществовала в репертуаре до 2011 года! После той премьеры прошло 26 лет, и в театре в непростое время вспомнили о былых удачах. Спектакль решено было поставить заново. Олег Пермяков откликнулся на предложение. Конечно, ждать воскрешения той работы, о которой многие вспоминают с ностальгией не стоит. Хотя и принципиально новых решений в спектакле не обещают, почти все актеры в постановке заняты другие. Только Валентина Бекетова, как и прежде, сыграет роль Голды. Так что это будут новые образы, новые взаимоотношения, новая энергетика. Дважды в одну реку не входят, и возвращение к спектаклю 26-летней давности шаг своеобразный. Но посмотреть, что получится у Олега Пермякова в 2017 году, в любом случае интересно. В Томске он поставил много замечательных спектаклей, и не только в Драме — несколько лет его «Записки сумасшедшего» с успехом шли в «Скоморохе». И этот режиссер, безусловно, давно в истории театров Томска.

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Гастроли Кировского театра кукол

7 октября, 14:00, 16:00. 8 октября, 11:00, 12:00, 14:00. 9 октября, 11:00, 12:45, 14:30. 10 октября, 11:00 и 14:00. Театр куклы и актера имени Р. Виндермана «Скоморох»

Спасибо федеральной программе «Большие гастроли» — благодаря ей каждый год в Томск добираются интересные театры. На сей раз в «Скоморохе» можно увидеть новые для города спектакли для детей. С 7 по 10 октября на томских сценах будет Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева. Ему более 80 лет, он живет весьма насыщенно — проводит Межрегиональный фестиваль театров кукол «Вятка — Город Детства», принимает лаборатории, придумывает проекты вроде «Ночи в театре кукол».

В Томск кировский коллектив привезет спектакли для маленьких зрителей. Сказку-игру «Терем-теремок» можно смотреть с 2-х лет. Зрителям обещают простую и добрую историю, которая учит быть справедливыми и отзывчивыми, смелыми и дружными. Историями с детьми делятся сказочницы Торопыжка и Копушка.

«Бобик в гостях у Барбоски» - спектакль по рассказам Носова для детей чуть постарше, от 3-х лет. Это приключения домашнего песика Барбоски и дворового Бобика, чувствующих себя свободно, пока никого из взрослых нет дома. Постановку очень любит кировская публика — в прошлом году она стала победителем в номинации «Лучший премьерный спектакль 81 театрального сезона», получила приз зрительских симпатий.

«Ищи ветра в поле» - один из старожилов репертуара театра, ему больше 10 лет. Эта скоморошина в 2-х действиях — продолжение сказки про Курочку Рябу. Его сочинил детский писатель Владимир Лифшиц (один из создателей знаменитой когда-то передачи «Радио-няня»). Спектакль был признан лучшим в номинации «Удача режиссера» (поставил его актер театра Юрий Евдокимов) на областном театральном конкурсе, также получил 4 приза I межрегионального фестиваля театров кукол «Рабочая лошадка», проходящего в Набережных Челнах.

Гастроли петербургского театра «На Литейном»: «Антарктида»

9 октября, 19:00. Томский театр юного зрителя

Гастроли петербургского театра «На Литейном» - это возможность открыть для себя прежде не бывавший в Томске коллектив. Постановку для сибирских гастролей театр выбрал необычную, но уже известную, и очень современную. «Антарктида» — история про полярников, основанная на документальных фактах. Пьесу написала молодой автор Ульяна Гицарева, она впервые прозвучала в рамках программы «Первая читка» на XII Всероссийском театральном фестивале им. А. М. Володина «Пять вечеров». Поставил спектакль также молодой творец — режиссер Петр Чижов, выпускник Российского государственного института сценических искусств 2016 года (курс Вениамина Фильштинского). «Антарктидой» интересуются фестивали, она открывала в этом году такой крупный форум, как «Реальный театр».

Речь в спектакле идет об антарктической станции «Молодежная». В середине 90-х годов ХХ века ее решили закрыть. Как перенесут это те, кто работал на станции, чьи мысли, чувства, мечты, разочарования и надежды были связаны с Антарктидой? Герои пьесы — три полярника и якутская лайка по кличке Мишка, оставшиеся на советской антарктической станции «Молодежная». Их история — это переосмысление непростого периода жизни нашей страны новым поколением.

В спектакле обещают мужской юмор и оптимизм, силу духа и желание жить. Критики пишут о том, что это совершенно неформатный спектакль про полярников. Никаких штампов и лишнего пафоса, а высокохудожественное и ультрасовременное произведение, где не обошлось без волшебства. А зрители признаются, что на спектакле не сдержали слез.

Лаборатория молодой режиссуры в ТЮЗе

17—22 октября, Томский театр юного зрителя

Детали будут известны позже, но именно в эти дни в ТЮЗе ожидается лаборатория молодой режиссуры под художественным руководством Олега Лоевского. Лаборатория — это прекрасное безумие, когда режиссеры за несколько дней сочиняют эскизы пьес (обычно речь идет о современной драматургии), а потом следуют показы, обсуждения, зрительское голосование. В общем, несколько дней зрителям из театра можно просто не выходить. И, главное, все неповторимо — в отличие от репертуарных спектаклей, эскизы можно увидеть только один раз.

Участвовать в томской лаборатории, как обещано, будут режиссеры Никита Рак (он одно время возглавлял прокопьевский драмтеатр, а сейчас работает в Воронеже), Георгий Цнобиладзе (режиссер из Санкт-Петербурга) и Владимир Золотарь (лауреат национальной премии «Золотая Маска», работавший в Барнауле, Нижнем Новгороде, Омске и других городах).

« Имажинарiй м- ра О. Генри»

18 октября, 19:00. Томский драматический театр

Спектаклем «Имажинарiй м-ра О. Генри» театр Драмы открыл свой 167-й сезон. Премьера получилась очень долгожданной — работа над постановкой началась еще в феврале. Поставил спектакль петербургский режиссер Андрей Черпин. Его в Томске уже знают по «Роману с кокаином», тонкому, стильному, атмосферному спектаклю. Новый спектакль Андрей Черпин сочинял также вместе с художниками Марией Луккой и Александром Моховым, режиссером по пластике Эдуардом Соболем. Как и в случае с «Романом с кокаином», в основе постановки инсценировка. Ее написал сам режиссер — не только по рассказам, но и по биографии писателя, воспоминаний гангстера-кинозвезды и друга О. Генри.

По задумке Андрея Черпина, истории от классика американской литературы в сценическом воплощении создают некий общий мир образов — имажинарий. Образы реально существовавшего писателя и его вымышленных героев, Америка ХХ века и современность объединяются в спектакле единое целое. Масштаб проделанной работы впечатляет — в постановке заняты 26 актеров, многие из них играют по несколько персонажей. Для них сшито более ста костюмов, а также вручную создана обувь. История будет насыщены песнями и танцами, среди которых и страстное танго!

Некоторые театроманы успеют купить необычную программку, выпущенную ограниченным тиражом. В ней будет бумажная кукла и костюмы для нее из спектакля, «Рецепты на все случаи жизни» от персонажей О. Генри и настольная игра «Имажинарий».

Фото: Сергей Захаров, Мария Аникина, vk.com/kirovteatrkukol, naliteinom.ru, vk.com/dramatomsk

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