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Сквер на Плеханова

27 октября 2017 / Партнерский материал / Фото: Валерий Доронин

Не так давно переулок Плеханова был настоящим полустихийным рынком со всеми его атрибутами: шумом, теснотой, грязью и даже крысами.

Глядя на сегодняшний просторный пешеходный бульвар со скамейками и фонтаном, в это сложно поверить.

О том, куда дели ларьки, почему фонтан такой маленький и другие подробности — читайте в нашем обзоре.

Шаг первый: избавиться от старого

Торговые ларьки на Плеханова — пережиток 90-х годов. В советское время (как хорошо видно на фото) переулок был свободным от уличной торговли, хотя и не слишком благоустроенным местом:

Фото: tomsk-foto.tpu.ru

В наше время переулок Плеханова долго оставался неблагоустроенным: неуклюжие киоски, мусор, производили тягостное впечатление:

Чтобы очистить пространство от разномастной непривлекательной застройки, мэрия провела переговоры с каждым из собственников. В обмен на снос торговых точек, им была предложена денежная компенсация, либо другие варианты. Судя по тому, что обращений в суды не последовало, все остались довольны друг другом.

В 2015 году рынок разрушили до основания — вместе с асфальтом. А затем начали обустраивать новое пространство.

Снос торговых павильонов в октябре 2015 года:

Шаг второй: подготовить проект

Далее требовалось благоустроить переулок. Проект благоустройства нового общественного пространства был вынесен на сайт городской администрации. Жители выдвигали свои пожелания и предложения. Кто-то просил сделать поменьше входную группу продуктового магазина на Плеханова, 3 (что и было исполнено), кто-то предлагал установить на улице скульптурную композицию. Это предложение не было принято из-за нехватки места. Доминантой нового бульвара решили сделать небольшой фонтан, а на протяжении всего пешеходного отрезка установить скамейки под фонарями и высадить деревья.

- В разработке проекта мы учли интересы как жителей района, так и тех томичей, которые приезжают сюда на работу. Поэтому участок был разделен на две зоны: от проспекта Ленина до улицы Гагарина и от Гагарина до Советской, - рассказывает мэр Томска Иван Кляйн.

Первая зона прилегает к центральному проспекту, и к тому же на ней расположены жилые дома. Ее решено было сделать пешеходной, но при этом не забыть обеспечить подъездной путь к домам. Во второй зоне все здания административные:

- Поэтому ее сделали проезжей, с парковочными местами, где могут ставить свои автомобили сотрудники и посетители учреждений, - поясняет Оксана Рубцова, и.о. главы Советского района г. Томска.

Шаг третий: благоустроить

Завершающие работы по благоустройству пришлись на лето 2016 года. В июне начались работы по замене старых коммуникаций. В августе тротуар в переулке выложили плиткой, смонтировали фонтан и установили скамейки:

«Томичи просили, чтобы здесь была пешеходная зона, и ее надо сохранить, насколько это возможно. Здесь центральный проспект, плохой воздух, и поэтому нужно озеленение сделать как можно больше, причем с обеих сторон», — отметил в ходе рабочего объезда в июне 2016-го мэр Томска Иван Кляйн.

В качестве зеленых насаждений в итоге решили выбрать нашу родную рябину и южную (хотя, уже не совсем экзотическую для Сибири) тую. На зиму саженцы туи прятали в специальных «берложках», благодаря чему они отлично перенесли холода. Только одно деревце немного подсохло с одной стороны. Но после ухода и подкормки оно вновь зазеленело.

Кустарники на Плеханова укрывают от мороза в 2016 году

Кроме городского бюджета, в финансировании работ приняли участие частные инвесторы — опыт получился очень успешным, отмечают в мэрии. В основном, это предприниматели, чей бизнес расположен в этом переулке — отель «Сибирь-Форум», магазин «Азалия» и другие. Они же сейчас делают многое и для поддержания переулка в порядке. Этим летом сквер продолжили обживать: у ресторана «Сибирь», работающего в гостинице, появилась летняя веранда:

Бюджетное финансирование проекта составило около 3,5 млн рублей, оно было направлено на асфальтирование проезжей части. Частники выделили на проект около 7 млн рублей.

Шаг четвертый: беречь!

Маленькая пешеходная площадка на Плеханова стала активно обживаться горожанами еще до того, как работы на ней были закончены.

Как только появились скамейки, на них немедленно начали сидеть — даже поздними вечерами здесь всегда кто-то есть, у фонтана полно и детей и взрослых, опробовали пару раз за этот год сквер и как концертную площадку:

Увы, одной из проблем новой площадки стали голуби - они активно пачкают все вокруг отходами жизнедеятельности, поэтому горожан настоятельно призывают не кормить птиц. Особенно - прямо на скамейках, ведь в этом случае от птичьих экскрементов страдает не просто плитка под ногами, но и непосредственно места для сидения. Еще один фактор, с которым приходится время от времени справляться при уборке в любых общественных местах - и Плеханова тут не исключение - семечки и орехи, шелуха от которых остается под ногами.

Поэтому горожан просят бережно отнестись к новым общественным пространствам, а мусор отправлять в урны. Хотя надо сказать, что те же туи в сквере спокойно перезимовали в своих домиках, и лишь один из них пострадал - не исключено, что от ветра, а не от чьей-то злой руки.

К зиме в Плехановском сквере вновь ожидаются перемены. Молодые туи вновь спрячут в их зимние квартиры, фонтан уже законсервирован на период холодов:

А к Новому году возле него будет установлена елка и сделана необычная праздничная иллюминация. Какая — пока держится в секрете.

Сквер и переулок Плеханова сегодня:

Текст: Катерина Кайгородова

Фото: Томский Обзор, Валерий Доронин, tomsk-foto.tpu.ru, gorod.tomsk.ru, Городской конструктор

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