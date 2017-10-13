5 полезных советов тем, кто собирается на субботник

Томский Обзор / Фото: 13 октября 2017 // Фото: Валерий Доронин

В Томске продолжается волна массовых городских субботников. Сегодня более тысячи томичей выйдут на улицы, чтобы привести их в порядок перед началом зимнего сезона.

Для тех, кто решил принять участие в общегородской уборке, или планируете организовать мини-субботник самостоятельно, мы собрали пять полезных советов.

Выбрать место

Площадки, где организованы субботники, разбросаны по всему городу. Поэтому в первую очередь следует определиться с наиболее подходящим (или интересным) для вас местом. Так, в пятницу, 13 октября, самыми массовыми участками уборки станут Лагерный сад, Буфф-сад и Белое озеро.

В Лагерном продолжится высадка саженцев на склонах. Собирать случайный мусор и опавшую листву планируют в Буфф-саду, по Московскому тракту, по улицам Советской и Карпова. В Советском районе будет организована уборка листвы и мусора в сквере по ул. 30 лет Победы, 5–7, в Пушкинском сквере, по ул. Гоголя, Лебедева, Крылова, Герцена, в пер. Нахановича. А еще томичи будут наводить порядок на К.Маркса, в пер. Светлом, в скверах по пр. Ленина, 162 и пр. Мира. В Октябрьском районе субботники пройдут в саду Белого озера, на ул. Бакунина, Кузнечном взвозе и Б. Подгорной.

Также субботники «на местах» организуют УК, ТСЖ и просто активные жильцы. Так что не забывайте просматривать доску объявлений на вашем доме.

Подобрать подходящую одежду

Погода этой осенью стремится все чаще удивлять томичей, поэтому к подбору одежды для уборки следует отнестись ответственно. Главное требование — это удобство. Помните, что вы все время будете находиться в движении, поэтому одежда должна не сковывать движений, и также не должна быть слишком теплой. И, конечно, не бояться грязи.

Обувь лучше выбирать на полиуретановой подошве, поскольку она легкая и износоустойчивая. Если же погода преподнесет очередной сюрприз — можно надеть обычные резиновые сапоги. Впрочем, ничто не мешает надеть и старые добрые кроссовки.

Посадить дерево

Часто субботники — это не только пора масштабной уборки, но и время посадки новых деревьев и кустарников. Однако стоит четко понимать, что просто воткнуть новый прутик в произвольном месте и надеяться, что он прорастет, нельзя. Необходимо провести предварительную подготовку.

В первую очередь следует выяснить, в чьей собственности находится будущее место посадки. Здесь может быть три варианта: либо она находится в совместной собственности жильцов (если речь идет о многоквартирных домах), либо в муниципальной (скверы, парки, аллеи), либо еще не оформлена в собственность. Если речь идет о придомовой территории, то информацию о собственнике лучше уточнить в ТСЖ или УК.

Если же вы планируете посадку на общественной земле, за справкой можно обратиться в операционный зал «Единое окно» городской администрации. Если же речь идет об общественной территории, с вопросом посадки следует напрямую обращаться в городскую ландшафтную комиссию.

Оповестить власти

Если вы решили самостоятельно организовать уборку какого-то участка, это также следует заранее согласовать с городскими властями. Для этого необходимо сообщить информацию в районный отдел благоустройства:

Кировский район: 56-40-96, 56-33-64;

Советский район: 54-46-75;

Ленинский район: 51-17-41, 51-71-39;

Октябрьский район: 90-24-77, 90-24-79.

Здесь могут помочь — например, выдать мешки для мусора, а в некоторых случаях договориться с инвентарем. Кроме того, администрации помогут организовать сбор и вывоз мусора, вплоть до привлечения к этому процессу дополнительной техники — тракторов и так далее.

Не забыть поразвлечься

И последнее по списку, но не по значению. Не стоит забывать, что хорошие дела стоят того, чтобы за них поощряли. Поэтому при подготовке к субботнику (или при его организации) не забудьте добавить в список дела пару вариантов для развлечения. Например, можно вместе с другими участниками уборки отправиться в кафе или устроить посиделки на свежем воздухе.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Валерий Доронин

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