И маленьким, и взрослым: два новых детских городка появились в Стрежевом

23 октября 2017

Два новых детских городка появились в Стрежевом в этом году. По ставшей уже доброй традиции такой подарок маленьким и взрослым жителям северного города сделала компания «Томскнефть».

На сегодняшний день в Стрежевом открыты уже шесть спортивно-игровых площадок. На обустройство городков в этом году «Томскнефть» выделила около 11 млн рублей. И этим летом новые площадки появились в двух микрорайонах.

Изначально планировалось строительство еще одной площадки, но, увы, подвел подрядчик, и обустройство площадки отложили до следующего года.

Первые площадки, которые устанавливались в Стрежевом, делились на игровые зоны по возрасту детей. Для самых маленьких были сооружены небольшие горки, песочницы, качели на пружине, а в зоне для ребят постарше — сложные игровые комплексы, полосы препятствий. С нынешнего года, по просьбам местных жителей, новые площадки оснащаются не только игровыми объектами, но и элементами для занятий спортом. Это турники, тренажеры, кольца для баскетбола.

— На первых площадках мы опробовали специальное резиновое покрытие, теперь же это обязательный элемент проекта, — отмечает руководитель группы по работе с государственными органами власти ОАО «Томскнефть» ВНК Александр Масленников. — В наших сибирских условиях оно хорошо себя зарекомендовало. Как только сходит снег, площадка сразу сухая и чистая. После дождей не остается луж, это тоже очень удобно. К тому же такое покрытие выполняет еще и защитную функцию для детей во время падений.

Все элементы для площадок закупаются у отечественных производителей. Они безопасны и полностью соответствуют требованиям ГОСТа.

Стоит отметить, что нефтяники позаботились не только о детях, но и о родителях. Там, где в необходимо, будут установлены дополнительное освещение, скамейки и урны, чтобы взрослые смогли без проблем расположиться неподалеку от места, где играют дети.

— Детские площадки ставятся на баланс города, но это не значит, что мы больше не интересуемся их судьбой, — говорит Александр Масленников. — Нам бы хотелось, чтобы они как можно дольше радовали маленьких стрежевчан, поэтому призываем горожан следить за их сохранностью и подсказываем городской администрации, где нужно исправить поломку, если мы ее обнаружили.

Жители Стрежевого всегда с большой радостью встречают появление новых мест для игр, к тому же расположены они всегда там, где много детей. Первые городки строились недалеко от детских садов и школ, в городском парке. Этим летом детские площадки появились возле новостроек. А в следующем году компания «Томскнефть» планирует зайти в старые жилые микрорайоны, где мест для игр и занятий спортом тоже не хватает.

— Мы будем продолжать строить детские площадки, пока в этом есть необходимость. Не исключено, что в дальнейшем эта идея перейдет в какое-то другое направление. Это может быть, например, благоустройство общественных пространств, — рассказывает Александр Масленников. — При этом компания «Томскнефть» не ограничивается только Стрежевым, мы говорим о развитии социальной сферы районов, в которых предприятие осуществляет свою деятельность. Александровский, Парабельский, Каргасокский районы — тоже область нашей ответственности. Наша помощь — это многолетняя традиция, с каждым годом она трансформируется в какие-то новые вещи, интересные и нужные жителям.

Текст: Валентина Бейкова

Фото предоставлено ОАО «Томскнефть» ВНК

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