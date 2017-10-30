Лидар и ротоскопинг: как создают визуальные эффекты в кино

Томский Обзор / Фото: 30 октября 2017 // Фото: kinopoisk.ru

В октябре в Томске состоялась творческая встреча с Юрием Шубениным — VFX artist, работавшим над созданием визуальных эффектов в фильмах «Логан», «Дивергент», «Выживший» и других.

Юрий учился в Томске, а сейчас живет в Торонто и работает в компании Mr. X. После окончания радиофизического факультета ТГУ он поступил в Сентенниал колледж на программу Digital animation. Первым проектом Юрия как VFX artist стал фильм «Обливион».

Томский Обзор публикует самые интересные моменты из выступления Юрия.

— Визуальные эффекты — это все, что можно заменить на компьютере: специалисты замазывают страховочные тросы, делают цветокоррекцию, заменяют при необходимости задники в сценах, меняют надписи на вывесках, иногда дорисовывают части тела или детали при съемках на зеленом фоне, заменяют бутафорское оружие «настоящим».

Например, на съемках фильма «Бен-Гур» использовались резиновые щиты и мечи, которые гнулись при ударе и в кадре выглядели неестественно. В студии все это замазывали и заменяли нарисованным оружием.

Отдельное направление — ротоскопинг: создание масок, обрисовка персонажей и объектов в сценах. Специалист делает это вручную, кропотливо кадр за кадром. Это может быть грузовик, нарисованный на зеркале заднего вида, или пара гранат, брошенных в машину. При этом нужно следить за совпадением тени и света, пропорций, реалистичности.

Чтобы специалисты в студии могли достоверно передать игру света и тени со съемочной площадки, на съемках работает хромированный шар, который подает информацию о свете, и серый шар — с него берут данные о тенях. На съемках «Железного человека» костюм, сделанный специально для работы, сфотографировали со всех сторон при разном освещении, чтобы в студии получили точное представление о свете и тени в каждой сцене. Соответственно, при работе над визуальными эффектами художники копировали полученные данные.

При съемках активно используется лидар — (Light Identification Detection and Ranging — обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света). Таким образом студии получают 3D-модель местности, по которой можно понять масштабы и пропорции, вставить виртуальные объекты. Раньше информацию собирали с вертолета, сейчас чаще используют дроны. Для съемок «Обливиона» местность сняли в Исландии, а затем поместили на нее виртуально созданные объекты — Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке или Си-Эн Тауэр из Торонто.

Чтобы получить достоверные данные о мимике лица актера и игре света и тени при разном освещении, его помещают в камеру со множеством фотоаппаратов, подключенных к одному компьютеру и включенных на видеорежиме, и записывают разные выражения лица. Затем на основе этих данных можно делать 3D-модели. Например, в фильме «Логан» в одной из сцен в машине вместо Хью Джекмана ехал каскадер, в итоге лицо реального человека заменили копией актера, созданной на компьютере. В одном фильме таких кадров может быть несколько.

На съемках всегда присутствует супервайзер по визуальным эффектам, который дает режиссеру и съемочной команде рекомендации — как снять, чтобы специалистам в студиях в дальнейшем было проще работать. Также они собирают данные с серых шаров и хромоболов. Но все равно художники часто получают исходники, которые приходится дорисовывать почти полностью, если нет возможности доснять какой-то кадр. Так, в фильме «Чем дальше в лес» рука Мэрил Стрип в одной из сцен по сюжету постепенно превращалась в ведьминскую. Но среди исходников этого кадра не оказалось. Тогда сотрудники студии отсняли руку секретарши на зеленом фоне, нарисовали 3D-модель и смоделировали кадр самостоятельно.

Существует заблуждение, будто созданием визуальных эффектов занимается одна компания. На самом деле в работе даже над одной сценой из фильма может принимать участие сразу несколько студий. Другое заблуждение — индустрия сосредоточена в Голливуде, весь производственный процесс налажен в одном месте. Это не так — в основном компании, занимающиеся созданием визуальных эффектов, находятся в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, где налоги ниже. В одной студии может работать как 80 человек, так и 150, зачастую офисы открывают сразу в нескольких городах. А низовые процессы часто передают на аутсорс в Китай и Индию.

Встреча с Юрием Шубениным стала первой в рамках проекта по формированию стабильного CG сообщества в Томске. DreamKeyStudio, организовавшее визит Шубенина в Томск, планирует и дальше проводить нетворкинг-встречи и лекции от специалистов. За новостями можно следить в группе студии ВКонтакте.

Текст: Катерина Маас

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