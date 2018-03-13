Меценаты Томска: кого награждают за особый вклад в развитие города

13 марта 2018 / Материал подготовлен совместно с Администрацией г. Томска / Фото: Валерий Доронин

Традиция меценатства в нашей стране насчитывает не одно столетие. Поддерживали и продолжают поддерживать ее и в Томске.

Уже четыре года вручаются специальные награды «Меценат года» и «Меценат города Томска» — за особенный вклад предприятий, организаций и частных лиц в развитие города.

Новая награда

Вручать специальные награды частным инвесторам, которые внесли большой вклад в обустройство города, предложил мэр Томска Иван Кляйн. В 2014-м, в год 410-летнего юбилея города была учреждена медаль «Меценат года», а первое торжественное награждение состоялось в 2015-м. Почетные грамоты и благодарственные письма в торжественной обстановке получили руководители предприятий и организаций, которые помогли отпраздновать городу День рождения — провести концерты и фейерверк, установить туристическую навигацию, отремонтировать исторические здания и благоустроить городские территории.

Позднее в Томске была учреждена и медаль «Меценат города Томска» — за многолетнюю, многократную активную благотворительную и меценатскую деятельность.

Вручение медалей «Меценат года» и «Меценат города Томска» традиционно проходит на торжественной церемонии 1 марта. Дата символична: в этот день в 1883 году в Томске было открыто ремесленное училище, построенное на пожертвования томского купца Евграфа Королёва. Именно его барельеф изображен на медали «Меценат года», и сразу стоит отметить, что выбор в качестве «главного героя» именно Королева носит также исключительно символический характер.

Евграф Иванович Королёв (1823 — 1900 гг.) был успешным предпринимателем, дважды избирался томским городским головой и активно занимался благотворительностью. На его собственные средства была достроена Преображенская церковь, реконструирована Никольская церковь. Немалую сумму Королёв пожертвовал на строительство Троицкого кафедрального собора и вместе с братом Всеволодом открыл приют для мальчиков и богадельню для престарелых мужчин. Особенно памятна история с Королёвским театром — каменное здание, которое, увы, погибло во время массовых беспорядков в Томске в 1905 году, было построено на деньги Королёва, здесь часто давались благотворительные спектакли и концерты.

Кто может быть удостоен высокой награды? Интересно, что не только томичи, но и жители других городов, стран и даже не имеющие гражданства, оказавшие Томску меценатскую помощь. Сфера может быть любой — культура, образование, здравоохранение, спорт, духовная сфера и так далее.

На практике чаще всего это активная помощь городу в обустройстве новых общественных пространств и текущей благоустроительной работе, ремонте зданий, организации городских праздников, установке памятных досок, стел и монументов, детских и спортивных площадок, помощь в обеспечении безопасности социальных объектов и многое другое.

Иван Кляйн мэр Томска В нашем городе есть такие предприниматели, которые продолжают лучшие традиции томского купечества, искренне любят свой город и стараются сделать его лучше. Решение учредить награду «Меценат года» было принято в 2014 году, хотя, по моему мнению, это нужно было сделать уже давно для придания меценатству и благотворительности высокого общественного статуса. Мы придумали эту награду и назвали ее «Меценат», потому что в отличие от филантропа, благотворителя, меценат не ограничивается разовой помощью нуждающимся. Ежегодно томские предприниматели вносят свою лепту в развитие Томска, и наш долг поблагодарить их за это.

Помощь городу

Сегодня главные томские меценаты — руководители крупных городских предприятий, а также индивидуальные предприниматели, которые помогают городу много лет.

По итогам 2017 года медалью «Меценат города Томска» были отмечены компании ОАО «Томское пиво», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпромнефть — Восток», ООО «Торговый дом «Крюгер» и АО «ТРЦ». Знаком «Меценат года» — ООО ГК «Гранит», ООО «КДВ Групп», ООО «Томскводоканал», ОАО «Востокгазпром», АО «Транснефть-Центральная Сибирь», ООО «Монтажспецстрой», ОАО «Томская домостроительная компания», АО «Сибирская Аграрная Группа», ПАО «Томская распределительная компания», АО «Сибкабель», ПАО «Сибур Холдинг», ООО «Трубачево» и ООО «Горсети».

За счет средств томских меценатов проводятся ежегодные массовые праздники — День томича, День Победы, День молодежи, фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск». А еще на их счету установка светомузыкального «Фонтана молодости», городские новогодние елки и фейерверки, благоустройство территории вокруг Белого озера, сквера в переулке Плеханова, огромного катка на Мавлюкеевском озере, обновление площади Новособорной, обустройство сквера «Дендропарк» в селе Тимирязевское.

И, конечно, регулярная установка новых детских площадок, ремонт пешеходных дорожек и тротуаров в городских скверах и парках, работы по озеленению, ремонту фасадов и так далее.

Меценаты-2018

Церемония награждения меценатов города, март-2018



В 2015 году медалью «Меценат года» были награждены 12 томичей; в 2016 — 14, в 2017-м — 11. В этом году медалями «Меценат года» и «Меценат города Томска» были отмечены 18 благотворителей.

— За 5 лет нам удалось привлечь на развитие Томска порядка 400 млн рублей, — подчеркнул мэр Иван Кляйн в ходе церемонии награждения. — Я считаю, что это неплохой показатель не только в цифрах. Это своеобразный капитал «доверия», который не имеет цены. Я благодарю всех, кто болеет за город душой и готов подтверждать это делом. Благотворительность на благо Томска — пример бескорыстного служения городу.

В частности, на средства инвесторов в короткие сроки удалось привести в порядок площадь Новособорную — серьезную поддержку в реализации этого проекта, а также в проведении общегородских праздников оказала компания «Томское пиво». За счет средств компании «Газпромнефть — Восток» было продолжено благоустройство в Лагерном саду. Компания «Сибкабель» выделила средства на благоустроительные работы в парке «Белое озеро», где появилась летняя эстрада.



Активную помощь меценаты оказали и подготовке масштабных городских мероприятий — Дня томича, Дня маленького томича, Дня Победы и Нового года. Большой вклад был сделан в пополнение городского благотворительного счета «Победа».

Отдельная строка — поддержка томской молодежи в самых разных сферах. Так, в рамках грантового конкурса «Формула хороших дел» компания «СИБУР» формирует современные естественнонаучные лаборатории для томских школ; при поддержке компании «Томское пиво» в 2017 году был реализован очередной сезон проекта «Интеграция через спорт»; в 2017 году в рамках грантового конкурса «Родные города» компании «Газпромнефть-Восток» учеников Заозерная средняя школа открыла музей под открытым небом «Томск купеческий. История Заозерья», а ученики гимназии № 13 провели семейный образовательный форум. Кроме того, в 2017 году шесть томских ДЮСШ получили меценатскую помощь на сумму более 3,3 млн. рублей.

— Будущее нашего города — это наша молодежь. Наша задача как власти — помочь ребятам реализовать себя. С этой целью, в том числе, мы ежегодно вручаем стипендии для талантливой и одаренной молодежи города, выделяем средства из бюджета на организацию поездок. Однако без помощи меценатов, по доброй традиции поддерживающих томскую молодежь, нам удалось бы сделать гораздо меньше, — подчеркнул Иван Кляйн.

Фото: Валерий Доронин, Сергей Стёпин

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