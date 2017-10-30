Пройтись по городу столетней давности: в Томске открыли выставку к юбилею Октябрьской революции

30 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В Томском областном краеведческом музее открылась выставка «Революция в фокусе», призванная показать события 1917 года сквозь призму родного города.

В основу выставки лег фотоальбом неизвестного автора, который в 1930-х годах был передан музею. Снимки из альбома посетители могли видеть ранее на виртуальной выставке «Томск 1917 года: от Февраля к Октябрю».

Альбом из 172 снимков полностью отражает атмосферу того времени — митинги, военные марши, очереди за продуктовыми талонами. Коллекция представлена частично — для выставки были отобраны самые наглядные и важные фотографии.

— Снимки датированы от событий 5 марта, почти самое начало Революции, до конца октября, — рассказывает Анна Полякова, заведующая выставочным отделом Краеведческого музея. — Так как фотограф не мог знать, какие события станут ключевыми, то старался фиксировать все, что было возможно.

Фотографии на выставке представлены в увеличенном виде, к каждому снимку добавлены поясняющие подписи. По словам заведующей выставочным отделом Анны Поляковой, это сделано из-за «угасания» части снимков — со временем качество изображения страдает все больше. Каждая фотография соотнесена с событиями, известными из учебников истории, в чем помогают ретроспективные коллажи. Также на выставке представлены портреты политических деятелей Томска 1917 года.

Помимо фотографий в экспозиции представлены и вещественные экспонаты — имперский вензель «Двуглавый орел», денежные знаки Временного правительства, листовки, воззвания, политические документы и агитационные материалы. В музее отмечают, что эти предметы помогают прочувствовать течение того времени и добавляют выставке наглядности. Также в составе экспозиции предусмотрены инсталляции холодного оружия.

— В центре выставки — особое пространство выбора, где мы предоставляем возможность посетителю быть на месте томича столетней давности, — рассказывает Анна Полякова. — Вокруг развешена агитация за разные политические полюса, и вот он пришел на избирательный участок во время выборов в Народное собрание и не знает за кого голосовать. Мы постарались сделать так, чтобы посетитель выставки оказался в схожей ситуации информационного бума, потока, когда столько всего происходит: летят телеграммы о событиях в Петрограде и Москве, в то же время политические дрязги не обходят и Томск. Еще нужно думать о том, как прокормить семью, где найти жилье, деньги и как отстоять «хвосты» за продуктами.

Одной из сложностей при создании выставки стала проблема с оценкой исторического периода и Революции. По словам сотрудников музея, даже спустя 100 лет, продолжаются споры относительно интерпретации тех или иных событий. Данная выставка старается не судить, а просто предоставить посетителю возможность самому сделать какие-то выводы.

На выставке «Революция в фокусе особенно ждут школьников 9–11 классов, с которыми можно будет проводить музейные занятия в рамках изучаемого материала. По словам Анны Поляковой, выставка рассчитана на широкого зрителя — томичам будет интересно пройтись по городу столетней давности и начать смотреть на него по-другому.

Несмотря на то, что выставка уже работает, торжественное открытие состоится 3 ноября в 19:00 в первый день акции «Ночь Искусств». Кроме того, в этот день в музее «Следственная тюрьма НКВД» будет проходить круглый стол, где пройдет обсуждение Революции с позиций «за» и «против». Также состоится презентация ряда других проектов музея, приуроченных к 1917 году.

Монтаж выставки 24 октября:

Текст: Александр Мазуров

Фото: Вероника Белецкая

Тэги/темы: