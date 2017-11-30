Готовые специалисты: в Томске при ООО «ТомскГазпромГеофизика» открылся учебный центр

30 ноября 2017 / На правах рекламы / Фото: Алёна Кардаш

Во все времена знания признавались наивысшей ценностью. Сегодня в условиях развития и совершенствования новых технологий они востребованы как никогда. Именно грамотные и высококвалифицированные сотрудники являются залогом стабильности любой организации.

На прошлой неделе в Томске на базе ООО «ТомскГАЗПРОМгеофизика» открылся уникальный образовательный центр, главным направлением которого является подготовка к работе на производстве квалифицированных рабочих специалистов для разных предприятий Томской области и Сибири в области нефтяной промышленности.

Собственный центр

Учебный центр, открывшийся в новом здании компании по ул. Енисейской, 26, является структурным подразделением ООО «ТомскГАЗПРОМГеофизика». Идея его создания появилась более трех лет назад, когда специалистов компании, по рекомендации территориального управления Ростехнадзора, пригласили прочесть курс лекций по прострелочно-взрывным работам для сотрудников «Шлюмберже».

Отсутствие на тот момент центров подготовки персонала, выпускающих готовых специалистов, которых не нужно «доучивать» на производстве, сподвигло компанию самостоятельно готовить специалистов и обучать работников предприятий со всей Сибири.

В итоге в сентябре 2015 года ООО «ТомскГАЗПРОМгеофизика» получило лицензию на оказание образовательных услуг. Параллельно будущие преподаватели центра — профессионалы своего дела с более чем 35-летним стажем работы — получали педагогическое образование, ведь главным фактором успеха считается грамотный преподавательский состав.

Владимир Изотов Генеральный директор ООО «ТомскГАЗПРОМгеофизика» Можно по-разному воспринимать существующую и бывшую систему обучения, но это факт: когда была средняя школа, техникум, институт — выходил горный инженер-геолог или геофизик. Это был специалист, который мог полноценно решать любые производственные задачи. Сегодня рабочее звено вообще выпало из системы обучения. Кто у нас готовит рабочих? Если при Советском Союзе была широко развита система подготовки и повышения квалификации рабочих кадров, то сегодня, при наличии большого числа учебных заведений, выходит, что того же геофизика подготовить негде. Для этого мы и открываем наш учебный центр. Будем выпускать специалистов, которые сразу после окончания обучения могут приступать к работе.

Учебный класс, гостиница

Учебный центр ООО «ТомскГАЗПРОМгеофизика» оснащен самым современным оборудованием, благодаря которому имеется возможность трансляции лекции (и лекционных материалов) не только на рабочие станции, но и в удаленные конференц-залы, что позволяет, в том числе, проходить обучение дистанционно. Кроме того, центр подключен к автоматизированной обучающей системе, которая рассчитана на 50 подключений.

Для наглядности в образовательном процессе имеется библиотека с учебными пособиями, видеофильмами для обучения по рабочим специальностями, используются муляжи как для оказания первой медицинской помощи, так и разрезные модели прострелочно-взрывной аппаратуры, в частности, имеется экспонат, показывающий, как действует реальная торпеда в колонне, фугасная и радиальная торпеды.

Рядом с учебным классом располагается небольшая гостеприимная гостиница, предлагающая своим гостям 8 номеров для комфортного проживания. Все номера оснащены удобной современной мебелью, бытовой техникой и ванной комнатой.

Отличительной особенностью образовательного центра «ТомскГАЗПРОМгеофизика» является наличие большой производственной базы в городе Кедровом, где специалисты учатся на практике применять полученные на курсах знания.

Подготовка

Обучение в центре планируется проводить в нескольких формах: очно-заочной, дистанционной, с отрывом от производства, частичным отрывом и в выездной форме. Кроме того, предусмотрено обучение в индивидуальном порядке.

Одновременно в центре могут обучаться не более 22 человек (не считая дистанционное обучение). При этом самый длинный курс — по подготовке руководителя взрывных работ — составляет 250 часов.

На базе учебного центра ООО «ТомскГАЗПРОМгеофизика» на сегодняшний день утверждено 16 программ (в перспективе планируется расширить перечень программ обучения до 30 и более) для предприятий по добыче нефти и газа, геологических и геофизических организаций:

1. Обучение руководителей прострелочно-взрывных работ, завскладом взрывчатых материалов, взрывников для выполнения прострелочно-взрывных и иных работ — нефтяных, газовых, водяных, других скважин и при сейсморазведке (при этом специалист получает сразу две специальности: взрывник нефтяных и газовых скважин и сейсморазведка). Так же обстоят дела с руководителями взрывных работ.

2.Обучение специалистов геофизических предприятий — для них планируется готовить взрывников для выполнения прострелочно-взрывных работ, каротажников, машинистов подъемника каротажной станции. Также в центре могут подготовить специалистов, эксплуатирующих источники ионизирующего излучения, которые будут заниматься обеспечением радиационной безопасности персонала, безопасности работ (в рамках повышения квалификации).

3. Обучение специалистов, занимающихся строительством нефтяных, газовых скважин, нефтегазодобывающих предприятий, геологических и геофизических предприятий, в центре предусмотрены программы подготовки специалистов, осуществляющих взрывные работы на открытых горных разработках и специальные взрывные работы. Здесь же будет проходить подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций по основам промышленной безопасности и курсам «Контроль скважины» и «Управление скважины при газонефтеводопроявлениях».

4.Обучение сотрудников транспортных предприятий, в том числе и перевозящих опасные грузы. Речь идет о повышении квалификации водителей в соответствии с европейским соглашением о международной дорожной перевозке. Программа включает как базовый курс, так и специализированные курсы к нему: «Перевозка особого класса опасности веществ», «Перевозка в цистернах и перевозка радиоактивных веществ», «Подготовка консультантов по перевозке опасных грузов» — такие консультанты должны быть в каждой организации, которая занимается перевозкой опасных грузов. Также в центре подготовят работников, ответственных за безопасность дорожного движения.

Отдельная гордость центра — преподавательский состав, куда вошли опытнейшие квалифицированные специалисты, имеющие высшее педагогическое образование и более 35 лет производственного стажа по преподаваемому предмету. Так, отдельный курс будет проводить член-корреспондент Российской академии естественных наук, почетный доктор шотландского университета Владимир Мангазеев. Еще один преподаватель — автор 13 изобретений и трех монографий, лауреат государственной премии СССР Викториан Пешков. Сотрудничает центр и с одним из авторов книги по обнаружению, предупреждению и ликвидации газонефтеводопроявлений Александром Гергелем. Среди преподавателей также первый проректор ТПУ Алексей Мазуров, доктор геолого-минералогических наук, профессор Егор Язиков, доктор философских наук, профессор Николай Кириллов. Кроме того, центр тесно сотрудничает с составом кафедры бурения, кафедры геофизики, другими кафедрами вуза.

В конце курса учеников центра ожидают выпускные экзамены, которые принимают представители Ростехнадзора. По итогу обучения выпускники получат удостоверение об окончании с присвоением квалификации.

— Мы надеемся на плодотворное сотрудничество с нашими заказчиками, предприятиями Томской области, учебными заведениями региона — ТПУ, Томским политехническим техникумом для подготовки работников, для ведения работ в полевых условиях. Предлагаем нефтяным компаниям, буровым предприятиям наладить сотрудничество в области предупреждения ГНВП, в области основ промбезопасности, эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности, — подытожил руководитель учебного центра Михаил Сергеев.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Алёна Кардаш

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