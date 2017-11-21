Главную новогоднюю ель Томска устанавливают на новом месте (ФОТО)

21 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Сегодня, 21 ноября, в Томске на пл. Новособорной начался монтаж главной городской ёлки. В этом году новогоднее дерево установят перед фонтаном, ближе к пр. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы по монтажу 24-метровой искусственной ели, подаренной городу компанией «Газпром трансгаз Томск», началась днем. Ель украсят 30 сверкающих звезд, светодиодные шары и гирлянды.

«Благодаря участию бизнеса каждый год нам удается повышать планку и делать новогоднее оформление Томска более ярким, вносить новые интересные элементы. Радует, что в этом нас всегда поддерживают надежные партнеры, в числе которых „Газпром трансгаз Томск“. До Нового года остается чуть больше месяца — и я хочу еще раз обратиться к предпринимателям Томска: давайте все вместе украсим здания, прилежащие территории, чтобы создать праздничную атмосферу для томичей», — прокомментировал мэр Иван Кляйн.

Всего на территории города и присоединенных территорий зимой 2017–2018 администрация города и инвесторы установят 18 наряженных новогодних деревьев. Главной праздничной площадкой по традиции станет площадь Новособорная, оформление которой будет связано с природой Сибири. Жители города увидят ледовые скульптуры лесных животных и диких птиц, и узнают сибирские растения в украшении цоколя новогодней ели.

На сегодня монтаж ели уже начался и по пер. Плеханова — новогоднее дерево устанавливается за счет средств ООО «Сибирь Форум». Завершить работы планируется до конца ноября. Искусственное дерево высотой более 8 метров украсят светодиодные гирлянды.

Живые и искусственные новогодние деревья в ноябре и декабре также будут установлены в ледовых городках у ДНТ «Авангард», в Сквере студенческих отрядов, по ул. Интернационалистов, 12 и пр. Ленина, 217, в парке отдыха «Белое озеро», на набережной р. Ушайки, у центрального торгового дома по ул. Красноармейская, у здания Фрунзенского рынка по пр. Комсомольский. Впервые в этом году елки установят в Буфф-саду и на пл. Батенькова. В ледовом городке «Дивный град» по пр. Мира, 36 инвестор планирует установить ель изо льда.

Праздничные новогодние деревья, украшенные иллюминацией, появятся также на присоединенных территориях — в с. Дзержинское, Тимирязевское, д. Лоскутово, на центральной площади пос. Светлый.

Фото: Алина Колпакова

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