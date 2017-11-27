В Томске продолжается монтаж главной новогодней ели (ФОТО)

27 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алёна Кардаш

В Томске продолжаются работы по монтажу 24-метровой искусственной ели на пл. Ново-соборной. Рабочие собрали каркас и украсили его ветками.

Работы стартовали днем 21 ноября. В готовом виде дерево украсят 30 сверкающих звезд, светодиодные шары и гирлянды. Напомним, что в этом году городская ёлка установлена на новом месте — перед фонтаном, ближе к пр. Ленина.

Всего на территории города и присоединенных территорий зимой 2017–2018 администрация города и инвесторы установят 18 наряженных новогодних деревьев. Главной праздничной площадкой по традиции станет площадь Ново-Соборная, оформление которой будет связано с природой Сибири. Жители города увидят ледовые скульптуры лесных животных и диких птиц, и узнают сибирские растения в украшении цоколя новогодней ели.

Уже установлена ель по пер. Плеханова. Искусственное дерево высотой более 8 метров украсили светодиодными гирляндами. Также сегодня планируется начало монтажа 15,5-метровой искусственной ели в Сквере студенческих отрядов. Завершить монтаж елки планируется до 1 декабря. Параллельно с этим подрядчик администрации Кировского района начнет подготовку в сквере ледового городка. Его темой станет сказка «Морозко».

Живые и искусственные новогодние деревья в ноябре и декабре также будут установлены в ледовых городках у ДНТ «Авангард», в Сквере студенческих отрядов, по ул. Интернационалистов, 12 и пр. Ленина, 217, в парке отдыха «Белое озеро», на набережной р. Ушайки, у центрального торгового дома по ул. Красноармейская, у здания Фрунзенского рынка по пр. Комсомольский. Впервые в этом году елки установят в Буфф-саду и на пл. Батенькова. В ледовом городке «Дивный град» по пр. Мира, 36 инвестор планирует установить ель изо льда.

Праздничные новогодние деревья, украшенные иллюминацией, появятся также на присоединенных территориях — в с. Дзержинское, Тимирязевское, д. Лоскутово, на центральной площади пос. Светлый.

Фото: Алёна Кардаш

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