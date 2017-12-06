Перестановки: мэр Томска представил новую структуру управления в администрации города

6 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Алёна Кардаш

В понедельник, 4 декабря, мэр Томска Иван Кляйн представил новую структуру управления в администрации города.

У главы города добавились три новых заместителя, однако в целом штат сотрудников мэрии не увеличился.

Подробнее о кадровых изменениях — в нашем материале.

Прежняя структура администрации просуществовала без изменений с 2014-го года. За это время, по словам Ивана Кляйна, был выявлен ряд недостатков: часть подразделений оказалась перегружена, другая, напротив, была нагружена недостаточно. Так, недавно покинувший администрацию руководитель аппарата Александр Цымбалюк одновременно «тянул» сразу три направления: экономический блок, функции руководителя аппарата и блок, связанный со строительством.

Разработка новой системы управления велась с середины нынешнего лета.

— Жизнь не стоит на месте. Мы все время что-то меняем, но эти перемены не ради перемен, у нас есть четко поставленные цели. Самое важное, чтобы нововведения, которые мы предлагаем, были хорошо продуманы, а их последствия — прогнозируемы. В конце концов, главная цель всех структурных изменений — повышение качества управления городским хозяйством в интересах томичей, — отметил Иван Кляйн.

В соответствии с новой структурой управления, ряд обязанностей перераспределяется между уже существующими позициями заместителей мэра. Теперь у мэра Томска будет восемь заместителей вместо пяти, при этом трое из них одновременно являются начальниками департаментов. Таким образом, фактическое число сотрудников мэрии не изменится.

Иван Кляйн, мэр Томска

Предполагается, что новая структура позволит ускорить процесс принятия решений при работе с областной властью. При прежней структуре на совещаниях в профильных департаментах в администрации Томской области присутствовали начальники управлений или департаментов горадминистрации, которые фактически не имели права принимать решения — они передавали информацию заместителям мэра. В результате много времени уходило на разного рода согласования. Теперь принимать решения будет проще, подчеркивает глава города.

Еще один плюс новой системы заключается в том, что новая структура облегчит межбюджетные (город-область) отношения при реализации социальных программ, выделении средств на ремонт дорог, решении вопросов ЖКХ и многих других.

Евгений Суриков, заместитель мэра Томска по безопасности

Должность заместителя мэра Томска по безопасности остается за Евгением Суриковым. Он будет отвечать за противодействие коррупции (прежде всего среди органов муниципальной власти — служащих, учреждений). Также в его ведении — предупреждение и ликвидация последствий ЧС, организация деятельности Оперативно-дежурной службы.

Кроме того Евгений Суриков будет отвечать за защиту информации и информационно-техническое обеспечение, охрану общественного порядка и безопасность общественного движения.

Константин Чубенко, заместитель мэра Томска по управлению делами

Пост заместителя по управлению делами займет Константин Чубенко.

— Константин Чубенко работал в департаменте потребительского рынка, затем ушел в область. И сегодня он возвращается к нам в новом качестве. Тот большой блок, которым занимался Александр Иванович (Цымбалюк — прим.ред.) как руководитель аппарата, почти целиком переходит к заммэра по управлению делами, — рассказал Иван Кляйн.

В частности, новый заместитель займется организационно-техническим обеспечением, развитием территориального общественного самоуправления, взаимодействием с общественными объединениями. Кроме того, в его ведении будет находиться блок национальных вопросов (отношения с диаспорами, советами ветеранов, советами старейшин). Он же будет курировать информационную политику мэрии и отвечать за информирование о социально-политических и социально значимых мероприятиях.

Михаил Ратнер, заместитель мэра Томска по экономическому управлению

Михаил Ратнер займется вопросами экономического развития: налогооблагаемой базой, источниками доходов, потребительским рынком и всем, что связано с управлением муниципальной собственностью: приватизацией, распоряжением, передачей и так далее. Кроме того, в зоне ответственности Михаила Ратнера — рекламная политика как источник доходов, инвестклимат, муниципальные закупки.

Заммэра по экономическому развитию также будет представлять администрацию в городской Думе и заниматься вопросами расселения аварийных домов.

Ирина Ярцева, заместитель мэра Томска, начальник департамента финансов

Должность заместителя мэра также займет начальник департамента финансов Ирина Ярцева. Ее обязанности практически не изменятся. Она будет отвечать за бюджетную и налоговую политику, подготовку бюджета, организацию его исполнения, управление муниципальным долгом. Ирина Ярцева продолжит осуществлять внутренний финансовый контроль. Другим словами, изменится лишь ее статус.

— Это необходимо для того, чтобы решать вопросы, связанные с Минфином, которые часто появляются при размещении облигационных займов. За 10 лет работы в адрес Ирины Ярцевой не прозвучало ничего, кроме слов благодарности, поэтому это назначение абсолютно справедливо, — отметил мэр Томска.

Владимир Костюков, заместитель мэра Томска по капитальному строительству и дорожной деятельности

Нововведения коснулись и направлений капитального строительства и дорожной деятельности. Профильным заместителем мэра стал Владимир Костюков, ранее чуть более года занимавший должность начальника департамента капстроительства. При этом часть обязанностей за ним сохранится: заммэра будет курировать вопросы строительства, реконструкции и капремонта, а также заниматься реализацией программ газификации. К ним добавится дорожная деятельность, благоустройство территории, освещение улиц, санитарное содержание города и вопросы охраны окружающей среды.

— Одна из целей, которую я преследовал, связана с тем, что сегодня у нас большое количество средств уходит на реконструкцию и ремонт дорог. С 2014 года мы договаривались про 300 млн рублей, сегодня сумма превысила 700 млн рублей в год. Что происходило до сих пор: структура, которая находилась под департаментом капстроительства, готовит проектно-сметную документацию, а исполняют её другие. Эти нестыковки негативно отражаются на результате. Мы посчитали более правильным, что проектировать и строить должны одни и те же структуры, — добавил мэр.

Анна Касперович, заместитель мэра Томска, начальник департамента архитектуры

Должность заместителя мэра займет и начальник департамента архитектуры Анна Касперович. В ее ведении — градостроительная политика, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, формирование благоприятного внешнего облика городского округа, регуляция работы градостроительных советов и вопросов землепользования и застройки.

— Долгое время в области стоит вопрос о назначении главных архитекторов в каждом муниципалитете. Можно было, конечно, формально выполнить эту задачу, возложить на Анну Александровну какие-то обязанности как на главного архитектора и на этом успокоиться. Но развитие города — это нечто большее. Нам предстоит огромная работа по размежеванию всей земли на территории Томска, чтобы уйти от споров: чья это земля, кто ее должен содержать, кто ее должен убирать и многих других вопросов. Там же выявятся неиспользуемые земли, которые мы можем реализовать и получить дополнительный доход, — отметил Иван Кляйн.

Галина Маракулина, заместитель мэра Томска по социальной политике

Ответственность за блок социальных вопросов будет возложена на заместителя мэра Галину Маракулину. В качестве и.о. заммэра по социальной политике, она вела блок социальной защиты и сегодня продолжает выполнять все работы, связанные с эти блоком.

Владимир Брюханцев, заместитель мэра Томска, начальник департамента городского хозяйства

Еще одним заместителем мэра станет начальник департамента городского хозяйства Владимир Брюханцев. Помимо того блока, который он вел традиционно — вопросы электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, энергетики, водопроводно-канализационного хозяйства, сетей инженерно-технического обеспечения, содержания мест захоронения — в его ведение также попадает разработка программы газификации.

— Газификация Томска — это наша боль. Мы серьезно отстаем в этом вопросе, и теперь, передавая эту работу в одни надежные руки, надеемся получить мощный стимул в его решении, — сказал Иван Кляйн, добавив, что заниматься строительством в рамках программ газификации будет профильный департамент.

Кроме того, Владимир Брюханцев будет отвечать за работу с управляющими компаниями, районными администрациями. Также в его ведение отдается вопрос транспортного обслуживания, в том числе и ТТУ, чего прежде не было.

— Почему мы это сделали? Чтобы снять часть нагрузки с того заместителя и того департамента, который занимался управлением дорожной деятельностью. И не потому он (начальник департамента — прим. ред.) там без дела был, а чтобы нагрузка распределялась более справедливо. Мне кажется, транспортное обслуживание населения в этом случае должно получить новый виток в своем развитии, — добавил Иван Кляйн.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Алёна Кардаш

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