Афиша Томска.

Выходные: 16 и 17 декабря 2017 года

Томский Обзор / Фото: 15 декабря 2017 // Фото: pixabay.com

Куда пойти и чем заняться в Томске в эти выходные — в нашем обзоре.

Шоу ЮДИ «Свет и тьма»

Шоу — это история о человеке, который не совсем похож на остальных. Его отвергло общество, потерявшее всякую индивидуальность или, может, он сам так решил — стать изгоем…

Заблудившегося в своих чувствах и вопросах бытия, его замечает путник. Путник, своими рассказами о Свете и Тьме, вселяет ему веру в себя (испытывая силу духа), в ближнего (срывая маски и обнажая суть), в человечность, которая ищет выход на свет…

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Когда и где: 16 и 17 декабря в БКЗ Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 19:00, 800 — 1500 рублей.

Аудитория: 6+.

Космический маркет

На маркете каждый сможет приобрести подарок ручной работы, наиболее соответствующий его вкусам и запросам. Здесь вы найдете все, что придется по душе: сувениры, предметы интерьера, мыло ручной работы, игрушки, украшения, блокноты, открытки и многое другое.

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Когда и где: 16 и 17 декабря в Teatro (пр-т Фрунзе, 103).

Время и стоимость билетов: 11:00 — 20:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Китайский самовар и беседа со специалистом по китайской народной медицине

Хо-го, китайский самовар — это застольная традиция северного Китая. Неспешная беседа ведется вокруг котла, в котором варятся мясо, грибы и хрустящие овощи. Хо-го — это ритуал, обеденная церемония, при которой каждый участник становится со-творцом своей трапезы.

Александр Бутаков, врач, тренер по тайцзицюань, расскажет о китайской медицине.

Чтобы принять участие, необходимо забронировать место в субботу, 16 декабря, до 22:00, тел. 23-22-80.

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Когда и где: 17 декабря в кафе «Дыхание вока» (пр-т Ленина, 22).

Время и стоимость билетов: 17:00, 600 рублей.

Аудитория: 10+.

Праздник «Ёлка-2018. Зажигай!»

Томичей ждут открытие главной городской новогодней ёлки, ледового городка и катка на пл. Ново-Соборная, торжественное закрытие и церемония награждения победителей IV Открытого фестиваля ледовой скульптуры «Хрустальный Томск». А также ярмарка, детская площадка, зона с хаски и маламутами, мастер-классы, игровые квесты, показательные выступления фигуристов и праздничная дискотека.

Когда и где: 16 декабря на площади Ново-Соборной.

Время и стоимость билетов: 16:00 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 0+.

Фантастический боевик «Звёздные войны: Последние джедаи»

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером?

В главных ролях: Дэйзи Ридли, Том Харди, Гвендолин Кристи, Билли Лурд, Энди Серкис, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Донал Глисон, Джозеф Гордон-Левитт, Адам Драйвер, Бенисио Дель Торо.

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Когда и где: с 14 декабря в «Киномаксе», Goodwin Сinema, Kinopolis и Fакел.

Аудитория: 16+.

Очень плохое тусэ

Ежегодная предновогодняя трэш-пати в формате дискотеки! Живые выступления мощнейших артистов, плюс диджей-сеты из архивов самой лютой музыки, что вы слышали. А также конкурсы, сюрпризы и ковер!

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Когда и где: 16 декабря в баре «Синяя борода» (пр-т Ленина, 104).

Время и стоимость билетов: 19:00, 250 рублей.

Аудитория: 18+.

Выставка «Новогодняя ностальгия»

На выставке вы удивите дореволюционные, советские и современные игрушки из стекла, стекляруса, картона, папье-маше, ваты, фольги. А также Деда Мороза, Снегурочку, новогодние гирлянды, звёзды, флажки, мишуру — все, чем украшали дома в канун любимого праздника.

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Когда и где: до 20 января в Музее деревянного зодчества.

Время и стоимость билетов: 10:00 — 17:30, 20 — 40 рублей.

Аудитория: 6+.

Фестиваль короткометражных фильмов Nordic Shorts

Зрителям представят шесть игровых короткометражек, в которых режиссеры, с присущим им юмором, разбираются с понятием «скандинавской идентичности».

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Когда и где: 16 декабря в «Аэлите».

Время и стоимость билетов: 19:00, 150 рублей.

Аудитория: 16+.

Просмотр фильма «Рождественское чудо Джонатана Туми»

В фильме рассказывается история мальчика, который потерял отца, и мужчины, утратившего свою семью. В канун Рождества судьба дарит им шанс исцелить свои сердца от жестоких потерь. Рождественская история о любви, искуплении и, прежде всего, надежде.

Фильм покажут на русском языке, но с немецкими субтитрами. А еще вас ждут имбирные пряники и печенье, причем сначала их придется приготовить.

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Когда и где: 16 декабря в Российско-немецком доме.

Время и стоимость билетов: 18:00, вход свободный.

Аудитория: 16+.

Концерт «Струнный новогодний фреш»

Вас ждет пикантный музыкальный микст от Боттезини, Генделя, Глазунова, Пьяццоллы, Чайковского и даже Гладкова!

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Когда и где: 16 декабря в органном зале Томской филармонии.

Время и стоимость билетов: 18:00, 300 рублей.

Аудитория: 6+.

Ярмарка «Новогодний орнамент»

В программе не только продажа различных новогодних подарков, но и мастер-классы, концерт и конкурсы.

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Когда и где: 16 и 17 декабря в галерее «Орнамент» (Набережная реки Ушайки, 4а).

Время и стоимость билетов: 11:30 — 18:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

Wild Trip Meeting Tomsk

Путешественники расскажут о своих поездках в Гималаи, о самом популярном и невероятно красивом треккинг-маршруте Горного Алтая и о том, как втроём за 14 дней проехать на велосипедах свыше 700 км по безлюдным и красивейшим местам Чуйской, Нарынской и Иссыкульской областях Кыргызстана.

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Когда и где: 16 декабря в творческом пространстве «Цех» (пр-т Фрунзе, 86, 2-й этаж).

Время и стоимость билетов: 12:00, вход свободный по предварительной записи.

Аудитория: 18+.

Книгообмен в «Зеленой лампе»

Условия простые: для гостей готовятся хорошие книги, а посетители приносят — сахар, чай, кофе, печенье, бумажные полотенца, моющие средства, в общем, все, что может пригодиться в библиотеке.

В выборе дара библиотеке вы ограничены только своей фантазией, возможностями кошелька и сроком годности.

Подробности.

Когда и где: 17 декабря в библиотеке «Зеленая лампа» (ул. Красноармейская, 89а).

Время и стоимость билетов: 12:00 — 16:00, вход свободный.

Аудитория: 12+.

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